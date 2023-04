Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 405 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnie, których dopuszcza się na Ukrainie.

ISW odnotowuje, że Narodowy Rosyjski Komitet Antyterrorystyczny już 3 kwietnia oskarżył o przeprowadzenie zamachu ukraińskie służby specjalne, które miały współpracować z osobami z Fundacji Walki z Korupcją, stworzonej przez Nawalnego w 2011 roku.

Think tank cytuje rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, który stwierdził, iż za śmiercią Fomina może stać ukraiński rząd i dodał, że Ukraina "zabijała innych od 2014 roku, m.in. Darię Duginę", córkę ideologa rosyjskiego imperializmu, Aleksandra Dugina, co - jak pisze ISW - Pieskow "fałszywie wykorzystał jako usprawiedliwienie dla 'specjalnej operacji wojskowej'".

"Rosyjski Komitet Śledczy sklasyfikował przypadek jako atak terrorystyczny i oświadczył, że zaplanowano go na terytorium Ukrainy" - czytamy w analizie think tanku.

ISW odnotowuje też, że MSW Rosji potwierdziło, iż ładunek wybuchowy, który eksplodował w kawiarni w Petersburgu, zabijając Fomina, znajdował się w rzeźbie przekazanej blogerowi tuż przed wybuchem.

W związku z zamachem - jak pisze ISW - aresztowano Darię Trepową podejrzaną o udział w ataku. Na nagraniu opublikowanym przez MSW Trepowa przyznaje, że wie za co została aresztowana, ale nie mówi czy wiedziała co znajduje się w popiersiu przekazanym Fominowi tuż przed wybuchem.

Władzom Rosji nie udało się stworzyć spójnej narracji w przestrzeni informacyjnej co do zamachu w Petersburgu Fragment analizy ISW

ISW zauważa też, że władzom Rosji nie udało się stworzyć spójnej narracji w przestrzeni informacyjnej co do zamachu w Petersburgu. Jak czytamy niektórzy blogerzy wojskowi piszą, że atak został przeprowadzony przez ukraińskie służby specjalne, powtarzając przekaz śledczych, nie wzbogacając go jednak o żadne nowe dowody. Tymczasem milicja samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej istniejącej na terenie ukraińskiego Donbasu, zamieściła jedynie wspomnienie Fomina, bez podawania wskazywanych przez śledczych okoliczności śmierci. Z kolei przedstawiciel władz okupacyjnych Zaporoża, Władimir Rogow przekonywał, iż Fomin zginął, ponieważ przedstawiał "zarówno rosyjską, jak i ukraińską perspektywę, miał ponad 500 tys. obserwujących w serwisie Telegram i skutecznie organizował zbiórki dla wojsk rosyjskich". Natomiast patriarcha Cyryl połączył zamordowanie Fomina z konfliktem wokół Ławry Peczerskiej.



"Jeden z blogerów wojskowych i analityków politycznych zauważył, że władze Rosji przedwcześnie podają wyniki śledztwa przedstawiane jako ostateczne" - czytamy też w analizie ISW.