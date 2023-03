Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 387 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Resort obrony Rosji podaje, że załogi rosyjskich czołgów T-90M uczą się zwalczania zachodnich czołgów.

- Jest konsensus w rządzie. Słowacja wyśle myśliwce MiG-29 Ukrainie - oświadczył premier Słowacji po posiedzeniu słowackiego rządu.



Reklama

Jednocześnie Heger zastrzegł, że wysłanie MiG-ów odbędzie się w ramach międzynarodowej koalicji, a "negocjacje w tej sprawie wciąż trwają".

O gotowości Słowacji do przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 mówił wcześniej minister obrony tego kraju Jaroslav Nad'. Według pojawiających się w mediach informacji Słowacja jest gotowa przekazać Ukrainie 10 z 11 wycofanych ze służby poradzieckich myśliwców.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Myśliwce dla Ukrainy: Polska wysyła, Dania jest otwarta, Niemcy nic nie wiedzą Premier Danii, Mette Frederiksen na antenie duńskiej TV2 stwierdziła, że w krajach Zachodu trwa debata na temat tego czy wysłać myśliwce Ukrainie. W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że w najbliższych kilku dniach Polska wyśle pierwsze cztery myśliwce MiG-29 Ukrainie.

Reklama

Słowacja ma wysłać na Ukrainę te MiG-i, które zachowują gotowość operacyjną. Pozostałe mają być źródłem części zamiennych dla Ukrainy, której Siły Powietrzne dysponują już myśliwcami tego typu.

Słowacja ma też przekazać Ukrainie zestaw przeciwlotniczy KUB - powiedział Heger.

W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są serwisowane Andrzej Duda, prezydent Polski

Minister Nad' twierdzi, ze Słowacja za przekazanie MIG-ów Ukrainie ma otrzymać 900 mln dolarów rekompensaty, w tym sprzęt wojskowy. Przekazywane MiG-i mają być warte 400 mln dolarów.



Polska przekaże Ukrainie co najmniej cztery myśliwce MiG-29

Wcześniej deklarację o przekazaniu myśliwców MiG-29 Ukrainie złożyła Polska.



Andrzej Duda mówił po raz pierwszy o gotowości Polski do wysłania poradzieckich myśliwców Ukrainie w rozmowie z CNN. Premier Mateusz Morawiecki dopytywany potem o tę wypowiedź stwierdził, że Polska ma przekazać Ukrainie w ciągu 4-6 tygodni.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Przydacz: Polska oddaje myśliwce MiG-29 Ukrainie - nasze bezpieczeństwo wzrasta - Chyba lepiej, żeby ten sprzęt walczył gdzieś daleko, kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od granic polskich niż już tutaj, na przedmurzu polskiej granicy - tak prezydencki minister Marcin Przydacz skomentował decyzję o przekazaniu przez Polskę Ukrainie myśliwców MiG-29.

- Chodzi o (samoloty) MiG-29, które wciąż są jeszcze samolotami czynnymi w obronie powietrznej naszego kraju. Rzeczywiście taka decyzja została podjęta na szczeblu władz państwowych. Można śmiało powiedzieć, że dosłownie w tym momencie wysyłamy te MiG-i na Ukrainę. My tych MiG-ów mamy jeszcze obecnie kilkanaście. To są MiG-i, które przejęliśmy na początku lat 90-tych po armii NRD. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi - mówił w czwartek prezydent Duda w czasie konferencji prasowej z prezydentem Czech, Petrem Pavelem. - W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są serwisowane, przygotowywane - dodał nie wymieniając jednak dokładnej liczby samolotów MiG-29, które Polska przekaże Ukrainie.

Dotychczas żaden z krajów Zachodu nie przekazał Ukrainie myśliwców - ani poradzieckich, ani zachodnich (przede wszystkim F-16), o które prosi Ukraina.

Czy Zachód przekaże myśliwce Ukrainie?

W czwartek premier Danii, Mette Frederiksen stwierdziła, że wśród państw Zachodu trwa dyskusja o przekazaniu myśliwców Ukrainie. - To wielkie życzenie ze strony Ukrainy - dodała.

Duński resort obrony oświadczył z kolei, że Dania jest "otwarta" na pomysł wysłania myśliwców Ukrainie, aby pomóc jej w odpieraniu rosyjskie inwazji.

Czytaj więcej Dyplomacja Duda: Cztery samoloty MiG-29 przekażemy Ukrainie w najbliższych dniach Republika Czeska i Polska to kraje, które są w absolutnej awangardzie jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy - mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Czech. Warszawa jest drugą (po Bratysławie) zagraniczną stolicą, którą odwiedził po objęciu urzędu gen. Petr Pavel.

Reklama

- Nie wykluczyłbym, że w którymś momencie może być potrzebne, aby przyjrzeć się kwestii przekazania myśliwców - powiedział minister obrony Danii, Lund Poulsen.

Tymczasem minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, stwierdził, że "jak dotąd wszyscy zgadzali się, że to nie jest czas na wysyłanie myśliwców" nad Dniepr.

- Nie mam żadnego potwierdzenia od Polski, że do tego (przekazania myśliwców Ukrainie - red.) dojdzie - dodał.

Z kolei Biały Dom stwierdził, że decyzja o przekazaniu MiG-ów Ukrainie to suwerenna decyzja Polski, ale administracja Joe Bidena nie zmienia zdania ws. przekazania Ukrainie myśliwców F-16, których Stany Zjednoczone na razie nie zamierzają Ukrainie przekazywać.