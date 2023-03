Sir Gavin Williamson, w latach 2019-2021 minister edukacji Wielkiej Brytanii, w korespondencji z Mattem Hancockiem, ministrem zdrowia w tym samym okresie, skarżył się, że nauczyciele szukają pretekstu, by nie wrócić do pracy w szkołach po tym, jak zostały one zamknięte w związku z pandemią COVID-19.