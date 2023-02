07:37 Ukraina odpiera rosyjskie ataki

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły ataki Rosjan w pobliżu 12 miejscowości - poinformował w mediach społecznościowych sztab generalny ukraińskiej armii. 'W ciągu dnia rosyjscy okupanci przeprowadzili 4 naloty i 15 ataków rakietowych, w większości na infrastrukturę cywilną".



07:14 Rosja używa chińskich dronów w Ukrainie

Rosja wykorzystuje chińskie drony w wojnie w Ukrainie - podał w nocy "Wall Street Journal", powołując się na dane dotyczące handlu między Moskwą a Pekinem.

06:43 Grupa G7 solidarna z Ukrainą

Państwa grupy G7 potwierdziły solidarność z Ukrainą "tak długo, jak będzie to konieczne" i potępiły w najostrzejszych słowach niesprowokowaną i brutalną wojnę rządu rosyjskiego przeciwko Ukrainie". Oświadczenie zostało wydane podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

06:14 Dowódca armii Ukrainy o rosyjskich wojskach na Białorusi

Rosyjskie wojska znajdujące się obecnie na terytorium Białorusi nie wystarczą do przeprowadzenia lądowego ataku na północne regiony Ukrainy, ocenia Serhij Najew, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. - Te siły nie wystarczą w tej chwili do przeprowadzenia ofensywy lądowej, ale to, co może się wydarzyć w przyszłości, zależy od intencji wroga - powiedział.