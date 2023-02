"Nigdy nie przestanę się cieszyć z sukcesów Grupy Wagnera w strefie Specjalnej Operacji Wojskowej" - napisał w mediach społecznościowych Ramzan Kadyrow, używając wobec wojny Rosji z Ukrainą terminu stosowanego przez Kreml.

Przywódca Czeczenii dodał, że choć Grupa Wagnera to "prywatna firma wojskowa", to "udało jej się osiągnąć bardzo imponujące wyniki". "I to pomimo faktu, że brygady szturmowe grupy zawsze biorą na siebie niezwykle ciężką część zadań" - ocenił Kadyrow.

"Pomimo wszystkich trudności »Wagner« osiąga swój cel w każdej sytuacji" - napisał przywódca Czeczenii, który w Rosji jest przedstawicielem frakcji tzw. siłowników, czyli osób powiązanych z resortami siłowymi, którzy przyjmują agresywne, prowojenne stanowisko.

We wpisie w mediach społecznościwoch Kadyrow pochwalił także żołnierzy czeczeńskich sił specjalnych z batalionu "Achmat", którzy, jak podał, "ramię w ramię" z członkami Grupy Wagnera biorą udział w walkach od pierwszych dni "specjalnej operacji wojskowej", czyli inwazji na Ukrainę.



"Już teraz możemy śmiało powiedzieć, że Wagner udowodnił swoją skuteczność pod względem wojskowym" - ocenił Ramzan Kadyrow. Jego zdaniem, działania Grupy Wagnera przecięły dyskusję o potrzebie istnienia prywatnych firm wojskowych.

"Dlatego, kiedy zakończę pracę w służbie cywilnej, poważnie planuję konkurować z naszym drogim bratem Jewgienijem Prigożynem i stworzyć prywatną firmę wojskową. Myślę, że wszystko się ułoży" - oświadczył przywódca Czeczenii.

Ramzan Kadyrow i założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn publicznie krytykowali rosyjskich dowódców wojskowych za niepowodzenia rosyjskiej armii na Ukrainie.