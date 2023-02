W ubiegłym roku Finlandia i Szwecja zdecydowały się zerwać z tradycyjną politykę neutralności i w połowie maja złożyły wniosek o przyjęcie do NATO. Zmiana polityki obu państw ma związek z inwazją Rosji na Ukrainę - Finlandia graniczy z Rosją na odcinku o długości ok. 1 300 km, Szwecja graniczy z Rosją na Morzu Bałtyckim.

We wtorek 28 lutego fiński parlament ma zagłosować nad aktami prawnymi, których przyjęcie jest niezbędne, by kraj ten mógł wejść do NATO - zapowiadał przewodniczący komisji spraw zagranicznych Jussi Halla-aho.

W rozmowie z France24 prezydent Finlandii Sauli Niinistö powiedział, że gdy w jego kraju zapadła decyzja w sprawie przystąpienia do NATO, zadzwonił do prezydenta Rosji Władimira Putina, by go o tym poinformować. - Chciałem zadzwonić, ponieważ nie jestem typem człowieka, który robi coś potajemnie - wyjaśnił polityk.

Fiński prezydent ujawnił, że w czasie rozmowy Władimir Pytin był spokojny i nie formułował żadnych gróźb.

- Putin przecież powiedział publicznie, że nie sądzi, by to (wejście Finlandii do NATO - red.) było zagrożeniem (dla Rosji - red.), ale że Finlandia popełniła błąd - zaznaczył Sauli Niinistö.

Prezydent Finlandii dodał, iż oczekiwano, że w następstwie decyzji Helsinek władze na Kremlu rozmieszczą więcej żołnierzy przy granicy Rosji z Finlandią. - Jednak nie widzieliśmy żadnych oznak tego, ponieważ wydaje się, że potrzebują swych wojsk w innym miejscu - powiedział.

Rozszerzenie NATO wymaga zgody wszystkich państw członkowskich. Zgody na rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję nie wydały dotąd Turcja i węgry. Władze w Budapeszcie zapowiadały, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się wkrótce. Warunki Szwecji i Finlandii stawia Turcja, która domaga się wydania jej aktywistów, przede wszystkim kurdyjskich, których Ankara uważa za terrorystów.

W ostatnim czasie Turcja zaczęła przychylnie wypowiadać się o perspektywie rozszerzenia NATO o Finlandię, ale nadal sprzeciwia się wejściu do Sojuszu Szwecji.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił ostatnio, że nie jest ważne, czy oba kraje nordyckie przystąpią do NATO jednocześnie, jeśli tylko ich wnioski o przystąpienie do NATO zostaną ratyfikowane "tak szybko, jak to możliwe".