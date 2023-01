Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 329 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja stała się wrogiem całej ludzkości.

We wpisie w mediach społecznościowych wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, poruszył temat ewentualnych negocjacji między Rosją a Ukrainą. Od 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie prowadzą inwazję na Ukrainę.

Na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji prezydent Rosji Władimir Putin uznał niepodległość dwóch samozwańczych republik, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli bytów powołanych przez prorosyjskich separatystów na terenach wschodniej Ukrainy.

Z kolei pod koniec września w Moskwie odbyła się ceremonia, podczas której Putin ogłosił włączenie do Rosji należących do Ukrainy obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Aneksja nie została uznana przez Kijów i społeczność międzynarodową. Wcześniej na terenach wówczas kontrolowanych przez wojska rosyjskie lub milicje separatystów odbyły się pseudoreferenda. Poparcie dla dołączenia do Rosji miało wynieść ponad 90 proc. we wszystkich czterech obwodach, a w donieckim miało sięgnąć 99 proc. Strona ukraińska informowała, że mieszkańcy okupowanych terenów byli często zmuszani do brania udziału w głosowaniach, a członkowie komisji referendalnych w towarzystwie rosyjskich żołnierzy "zbierali głosy", chodząc po domach i mieszkaniach.

Teraz były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew napisał, że podstawą negocjacji powinny być zasady prawa międzynarodowego. Ocenił, że "problem zawsze tkwił w ich intepretacji".

"Co najmniej dwie z siedmiu zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych są oczywiście inaczej rozumiane przez nas i przez wrogie nam kraje" - oświadczył Miedwiediew.

"Jest to zasada samostanowienia narodów (w zakresie byłych republik Donbasu i innych byłych terytoriów Ukrainy) i zasada wiernego wypełniania zobowiązań międzynarodowych (w zakresie porozumień mińskich)" - napisał.

Były prezydent Rosji oświadczył, że nowe negocjacje między Rosją a Ukrainą wymagają "uznania (lub przynajmniej milczącej akceptacji)" wyników pseudorefendów (które Miedwiediew nazywa "wynikami samostanowienia narodów byłych terytoriów Ukrainy").

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji wymienił też jako warunek rozmów między Moskwą a Kijowem "wypracowanie specjalnych norm międzynarodowych, dostosowanych do obecnej sytuacji i przyszłych stosunków międzynarodowych". Jako przykład wymienił okres podczas przygotowywania Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r.