Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 321 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że cały teren wokół Sołedaru usłany jest trupami najeźdźców. - Tak wygląda szaleństwo - przekonuje.

- Będziemy nadal rozwijać triadę nuklearną i utrzymywać jej gotowość bojową, ponieważ tarcza atomowa była i pozostaje głównym gwarantem suwerenności i terytorialnej integralności naszego kraju - powiedział Szojgu.

Mianem triady atomowej określa się w Rosji środki przenoszenia głowic atomowych - lądowe, powietrzne i morskie.

5 977 Tyle głowic atomowych posiada Rosja

Rosja posiada ok. 5 977 głowic atomowych - stanowi to największy arsenał atomowy posiadany przez jakikolwiek inny kraj świata. Gotowych do natychmiastowego użycia jest ok. 1 588 rosyjskich głowic atomowych.

- Zwiększamy także zdolności bojowe Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej - zarówno jeśli chodzi o działania myśliwców i bombowców, jak i działania nowoczesnych zestawów obrony przeciwlotniczej oraz rozwój bezzałogowych statków powietrznych. Nasze najpilniejsze plany przewidują rozbudowę arsenału współczesnych broni uderzeniowych - zapowiedział minister obrony Rosji.



- Równie ważnym zadaniem jest szybka modernizacja sprzętu i wyposażenia personelu wojskowego do najwyższego poziomu. Wszystko, czego potrzebuje żołnierz, musi być nowoczesne, wygodne i niezawodne. Potrzebujemy modernizacji środków dowodzenia i komunikacji. W tym celu aktywnie wykorzystujemy sztuczną inteligencję - stwierdził Szojgu.



- Musimy stale analizować i porządkować doświadczenia naszych zgrupowań na Ukrainie i w Syrii, przygotowywać (w oparciu o nie) programy szkolenia dla personelu i planować dostawy sprzętu wojskowego w oparciu o to. Praktyczne umiejętności zdobyte przez naszych żołnierzy powinny być podstawą do zmian w programie szkolenia - mówił też.