Apel ma na celu pomoc szpitalom, które leczą chorych i rannych, a które mogą w ciągu kilku tygodni stanąć w obliczu braków podstawowego wyposażenia.



Były premier odwiedził magazyn w Enfield w północnym Londynie, gdzie zgromadzono dostawy od niezależnej firmy zajmującej się zaopatrywaniem szpitali - Circle Health. Towarzyszył mu ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wadym Prystajko.\

Johnson zaapelował do opinii publicznej o wsparcie akcji. - Ani jeden bandaż ani łóżko, które sfinansujesz, nie pójdzie na marne w herkulesowym zadaniu odbudowy pięknej, odważnej Ukrainy - mówił polityk.



Zespół ukraińskich lekarzy pracujących dla Circle Health w Wielkiej Brytanii kontaktuje się bezpośrednio z lekarzami i informuje firmę o brakach w wyposażeniu szpitalnym. Przedmioty są następnie zbierane z 53 szpitali Circle Health we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii, a następnie sortowane i ładowane w ich magazynie w Enfield. Zaangażowani pracownicy następnie zgłaszają się na ochotnika do przewiezienia ładunku przez całą Europę do ogarniętych wojną obszarów Ukrainy.

Dotychczas Circle Health dostarczyło prawie 300 ton zaopatrzenia medycznego do szpitali w Kijowie, Charkowie, Mikołajowie, Odessie, Lwowie i Chersoniu. Dostarczone do chwili obecnej pozycje obejmują setki wózków inwalidzkich, kul, bandaży, karetek pogotowia, stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych, respiratorów, aparatów anestezjologicznych i protez.