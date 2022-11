Owocowe czwartki, możliwość rozwoju zawodowego i praca w młodym, dynamicznym zespole to określenia, które na dobre weszły do potocznego języka i które do niedawna stanowiły typowy zestaw “benefitów” pozapłacowych oferowanych przez pracodawców. Czasy się zmieniły, spadło bezrobocie, pandemia przyzwyczaiła nas do pracy zdalnej, a lista oczekiwań kandydatów w najbardziej pożądanych profesjach wydłużyła się o kilkanaście pozycji. Jakie nieoczywiste korzyści pozapłacowe pracodawca może zaoferować pracownikom oraz czy biuro może stanowić benefit i magnes przyciągający talenty?