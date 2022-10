Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 243 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję, że ta przygotowała prowokację, o którą teraz oskarża Ukrainę.

Budanow mówił, że Rosjanie zamówili "ok. 1 700 dronów wszystkich rodzajów", ale - jak dodał - wciąż muszą one jeszcze zostać wyprodukowane.



Reklama

Rosja ma otrzymywać od Iranu drony partiami, po ok. 300. Obecnie Rosjanie wykorzystują drony otrzymane w ramach drugiej partii - poinformował Budanow.

13 proc. Tyle zgromadzonych w magazynach przed wojną Iskanderów pozostało do użycia Rosjanom według szacunków wywiadu Ukrainy

Jak podał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego do 22 października Rosjanie wykorzystali na Ukrainie ok. 330 dronów Shahed-136, z których 222 zostały zestrzelone. Budanow dodał, że "inne osiągnęły swoje cele w różnym stopniu - nie zawsze trafiły w cele, czasem uderzały w pobliskie obiekty, ale 30 proc. dronów osiągnęło cele".

Reklama

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego podkreślił, że "co do zasady obrona przeciwlotnicza radzi sobie, 70 proc. (dronów-kamikadze z Iranu - red.) jest zestrzeliwanych".

Budanow zastrzegł jednak, że "terror przy użyciu (dronów) Shahed może trwać jeszcze przez długi czas".



Jednocześnie, jak mówił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, Rosjanom zostało w magazynach ok. 13 proc. zgromadzonych przed wojną pocisków Iskander, ok. 43 proc. pocisków Kalibr i ok. 45 proc. pocisków Ch-101 i Ch-555. Spadek poniżej 30 proc. zapasów rakiet oznacza naruszenie rezerwy strategicznej - podkreśla Budanow.