Fundacja Widowisk Masowych w ramach pomocy naszym sąsiadom zorganizowała akcję cyklicznych zbiórek środków finansowych na sprzęt dla ukraińskiego wojska – „Polską Zrzutkę Obywatelską: Zbroimy Ukrainę!”. Dzięki inicjatywie obywatele mogą bezpośrednio zbroić Ukrainę i mieć realny wpływ na pomoc potrzebującym.

Zakup helikopterów

„Na rozgrzewkę wybraliśmy śmigłowiec na użytek Głównego Urzędu Wywiadowczego w Ukrainie (GUW). Chcemy kupić trzy sztuki. Sprzęt posłuży do ewakuowania rannych żołnierzy z pola walki. To broń do ratowania. Będą broniły ukraińskich żołnierzy przed śmiercią. Kupmy je!” – czytamy w opisie zbiórki.

Jak zaznaczono, helikopter Ми-2АМ-1 z wyposażeniem medycznym, jest sprawdzoną konstrukcją, zmodernizowaną i przystosowaną do obecnych potrzeb. Helikoptery mają zostać kupione od ukraińskiej firmy, co oznaczać będzie łatwy i tani sposób serwisowania oraz dostęp do części zamiennych, co w warunkach wojennych jest niezwykle ważne. Co więcej, kupując śmigłowiec od ukraińskiej firmy, akcja wspiera również tamtejszy przemysł, który daje zwykłym ludziom zatrudnienie. To ważne, ze względu na to, że wojna uderzyła w ukraińską gospodarkę i pozbawiła wielu ludzi pracy.

Koszt zakupu jednego helikoptera to 570 tys. dolarów. Zdecydowano, że najrozsądniej będzie przeliczyć tę kwotę z nadwyżką, ze względu na możliwe zmiany kursu waluty. Cena trzech helikopterów wyniesie więc około 8 100 000 zł.

Fundusze, jakie uda się zebrać w ramach zbiórki, zostaną przeznaczone na zakup helikopterów albo części do helikopterów o wartości równej pozyskanej w ten sposób kwocie. Jeżeli pozyskane ze zbiórki środki będą przekraczały 8 mln. 100 tys. zł, nadwyżka zostanie przeznaczona na zakup dodatkowych części zamiennych.

„Polska Zrzutka Obywatelska: Zbroimy Ukrainę!” jest obecnie największą w Polsce akcją wsparcia dla ukraińskiego wojska. W sztabie honorowym inicjatywy są między innymi gen. Mieczysław Bieniek, gen. Roman Polko i Jan Piekło. Ambasadorami akcji są natomiast Anna Dymna, Agnieszka Holland, Maciej Orłoś, Michał Rusinek, Sławek Sierakowski, Enej i wielu innych.

Więcej o akcji przeczytać można na stronie www.zbroimyukraine.pl

Zrzutkę znaleźć można na stronie www.zrzutka.pl/ZbroimyUkraine