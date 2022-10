Na moście Kerczeńskim łączącym Rosję z Krymem - znienawidzonym symbolu okupacji przez Kreml południowego półwyspu Ukrainy - doszło do potężnej eksplozji.

Reklama

Obrazy z miejsce zdarzania pokazały duży pożar, który obejmował wagony kolejowe.

Eksplozja, która według świadków była słyszalna kilometry dalej, miała miejsce około 6 rano w sobotę, gdy pociąg przejeżdżał przez most. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do eksplozji.

Po otrzymaniu informacji o pożarze, prezydent Władimir Putin powołał specjalną komisję i wysłał na miejsce swoich ministrów.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Putin poinformowany o pożarze na Moście Krymskim. Pierwsza reakcja Prezydent Rosji Władimir Putin po otrzymaniu informacji o pożarze na moście łączącym Krym z Rosją powołał komisję rządową.

Zdarzenie skomentował `Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. W swoim wpisie w mediach społecznościowych nie napisał wprost, że zniszczenia zostały dokonane przez ukraińską armię.

"Krym, most, początek. Wszystko co nielegalne musi zostać zniszczone. Wszystko co skradzione, musi zostać zwrócone Ukrainie, wszystko co okupowane przez Rosję, musi zostać wypędzone" - napisał.