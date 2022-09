Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 196 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski był pierwszym zagranicznym przywódcą, który odbył rozmowę telefoniczną z nowo wybraną brytyjską premier, Liz Truss.

Już na początku marca Ukraina poprosiła o transportery opancerzone Dingo i wozy rozpoznawcze Fennek z rezerw Bundeswehry, ale spotkała się z odmową. Na uzbrojeniu Bundeswehry znajduje się łącznie 700 maszyn obu typów, ale nie biorą one udziału w żadnych operacjach bojowych.

Reklama

Dziennikarze "Bilda" dotarli do dokumentu, w którym Ministerstwo Obrony twierdzi, iż prośba Ukrainy, przekazana Niemcom już we wczesnej fazie wojny, została odrzucona ze względu na "potrzeby własne Bundeswehry".

„Pojazdy Dingo są wykorzystywane do szkolenia i edukacji, a także w operacjach. Ewentualny transfer był rozważany na wczesnym etapie wojny na Ukrainie, ale został odrzucony ze względu na własne potrzeby” – czytamy w dokumencie.

Reklama

"Mówiąc wprost: rząd Scholza przywiązuje większą wagę do „szkolenia” niemieckich żołnierzy niż do bezpieczeństwa Ukrainy. Nie chce nawet przekazać dziesięciu czy 20 pojazdów Ukrainie, gdzie codziennie umiera od 30 do 50 osób – głównie dlatego, że zostały trafione odłamkami i odłamkami rosyjskich pocisków i rakiet - komentuje dziennik "Bild".



Na tę informację zareagował zdymisjonowany ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, który w połowie października kończy swoja misję dyplomatyczną.

Melnyk wezwał niemiecką minister obrony Christine Lambrecht do odblokowania wysyłki części pojazdów.

"To uratowałoby wiele istnień i nie byłoby „plądrowaniem” Bundeswehry" - napisał Melnyk.