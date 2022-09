Ukraina twierdzi, że Rosjanie przerzucają broń przez tureckie cieśniny

Rosyjskie statki firmy transportowej, powiązanej z Ministerstwem Obrony Rosji, przewożą broń i zaopatrzenie przez tureckie cieśniny Bosfor i Dardanele do kontrolowanych przez Rosję portów nad Morzem Czarnym, co stanowi wsparcie dla rosyjskich działań wojennych - twierdzi strona ukraińska, która apeluje do Turcji o podjęcie kroków w związku z takimi działaniami.