Według wielu źródeł zaznajomionych z informacjami wywiadu USA i innych państw zachodnich, wojna Rosji na Ukrainie znajduje się w krytycznej fazie, która może zadecydować o długoterminowym wyniku konfliktu.

Może to również zmusić do podjęcia trudnej decyzji rządy państw zachodnich, które do tej pory udzielały Ukrainie wsparcia, ponosząc stale rosnące koszty dla własnych gospodarek i zapasów broni.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin ma stanąć na czele grupy roboczej złożonej z prawie 50 państw, aby omówić kryzys w środę. Ukraińscy urzędnicy wyrazili frustrację, że niezbędna amunicja wydaje się być dostarczana do walki nieregularnie. Wyrazili obawy, że zaangażowanie Zachodu może zmaleć w decydującym momencie.

- Myślę, że zbliżamy się do punktu, w którym jedna lub druga strona odniesie sukces - powiedział CNN jeden z wysokich rangą urzędników NATO

- Albo Rosjanie dotrą do Słowiańska i Kramatorska, albo Ukraińcy zatrzymają ich tutaj. A jeśli Ukraińcy będą w stanie utrzymać linię tutaj, w obliczu tak licznych sił, to będzie miało znaczenie - dodał.

Zachodni urzędnicy uważnie śledzą trzy możliwe scenariusze, które ich zdaniem mogą się rozwinąć. Pierwszy z nich zakłada, że Rosja może nadal stopniowo zdobywać dwa obwody na wschodzie. Może też dojść do sytuacji patowej, która będzie się przeciągać miesiącami lub latami, prowadząc do ogromnych strat po obu stronach i powolnie postępującego kryzysu, który w dalszym ciągu będzie obciążeniem dla światowej gospodarki.

Istnieje również możliwość, którą urzędnicy uważają za najmniej prawdopodobną: Rosja może ponownie zdefiniować swoje cele wojenne, ogłosić, że osiągnęła zwycięstwo i spróbować doprowadzić do zakończenia walk. Na razie ten scenariusz wydaje się być jedynie pobożnym życzeniem.

Jeśli Rosji uda się umocnić niektóre ze swoich zdobyczy na wschodzie, amerykańscy urzędnicy coraz bardziej obawiają się, że prezydent Rosji Władimir Putin może w końcu wykorzystać to terytorium jako punkt wypadowy do dalszych działań na Ukrainie.

- Jestem pewien, że jeśli Ukraina nie będzie wystarczająco silna, to oni pójdą dalej - ostrzegł we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, próbując nakłonić Zachód do szybszego wysłania większej ilości broni. - Pokazaliśmy im naszą siłę. Ważne jest, aby tę siłę pokazali razem z nami także nasi zachodni partnerzy - apelował.

Przedstawiciele USA i innych państw zachodnich nie widzą żadnych oznak, że zaangażowanie Putina w prowadzenie kosztownej wojny zmalało.

- Jeśli chodzi o cele strategiczne, które naszym zdaniem Putin ma w stosunku do Ukrainy, nie widzę żadnych oznak, że uległy one zmianie - powiedział urzędnik NATO.

- Putin nadal wierzy, że w końcu odniesie sukces i albo fizycznie będzie kontrolował Ukrainę, albo zdobędzie pewną formę politycznej kontroli nad nią. W znacznej części albo najlepiej w całości - dodał.