Amerykanie wybrali samochód roku. To Ford Mustang Mach-E

Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe przyznało Fordowi Mustangowi Mach-E tytuł najlepszego samochodu 2022 roku (AAA’s Best Overall Car 2022). Zebrane punkty wystarczyły, by zająć pierwsze miejsce w segmencie SUV-ów oraz triumfować w rankingu głównym.