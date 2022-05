Podobno istnieje tylko kilka pierwotnych historii. Nie ma zgody co do tego, ile ich jest. Niektórzy twierdzą, że siedem, inni, że mniej albo więcej. Przyjmijmy, że można je policzyć na palcach obu dłoni. Wszystkie inne są wtórne. Opowiadają te same historie, tylko inaczej. Zmieniają się bohaterowie, scenerie, czasy, formy, nawet zasady, ale ciągle są to opowieści o tym samym. Nie przeszkadza to ich prawnukom, licznym literackim mutacjom opowiedzieć to samo, ale w inny fascynujący sposób. I tak jest z serialem „Ozark". To opowieść aż nadto znana. Historia o drodze do zła. Ale za to jak wciągająco opowiedziana.