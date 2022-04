Rosjanie chcą bardziej ukryć informacje o śmierci swoich żołnierzy

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaproponowało, by krewni żołnierzy zabitych na Ukrainie musieli zwracać się o odszkodowania do władz wojskowych, a nie cywilnych, co wprowadziłoby dodatkowy poziom poufności w kwestii strat wojennych.