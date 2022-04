Jak informują Rosjanie, źródło ognia na krążowniku "Moskwa" zostało opanowane, a główne uzbrojenie rakietowe nie zostało uszkodzone.

Reklama

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

"Załoga krążownika została ewakuowana do znajdujących się w tym rejonie okrętów Floty Czarnomorskiej" - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. "Trwa ustalanie przyczyn pożaru" - przekazano.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina trafiła rosyjski krążownik "Moskwa". Eksperci: Utrata okrętu flagowego to druzgocący cios Jeden z najważniejszych okrętów wojennych rosyjskiej marynarki wojennej pływa porzucony lub leży na dnie Morza Czarnego. To ogromny cios dla armii, która od 50 dni próbuje złamać opór ukraińskich obrońców.

Wcześniej o przeprowadzeniu udanego uderzenia w krążownik "Moskwa" informowała strona ukraińska. Według tego źródła, na Morzu Czarnym okręt miał zostać trafiony rakietami Neptun.

Krążownik "Moskwa" to okręt flagowy Floty Czarnomorskiej (projekt 1164). Został oddany do użytku w 1983 roku pod nazwą "Chwała". Obecną nazwę otrzymał w 1996 r. Główne uzbrojenie okrętu to 16 wyrzutni rakiet P-1000 Wułkan. Krążownik jest również wyposażony w systemy obrony powietrznej dalekiego zasięgu S-300 - podają rosyjskie agencje.

"Rosyjski okręcie wojenny..."

Reklama

Pierwszego dnia wojny Rosji z Ukrainą Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podała, że Wyspa Wężowa została zaatakowana z morza i powietrza. Strona ukraińska podała, że na Wyspie Wężowej było 13 strażników granicznych, którzy nie poddali się przed rosyjską marynarką wojenną i do śmierci się bronili. W odpowiedzi strona rosyjska przekazała, że na Wyspie Wężowej znajdowało się 82 żołnierzy, którzy poddali się, a ofiar śmiertelnych nie było. Ukraińcy dostali się do rosyjskiej niewoli, później zostali uwolnieni w ramach wymiany jeńców.

W internecie opublikowane zostało nagranie audio, na którym załoga rosyjskiego okrętu miała ostrzegać ukraińskich obrońców wyspy. - Tu wojskowy okręt wojenny. Tu rosyjski wojskowy okręt wojenny. Sugeruję, abyście złożyli broń i poddali się, aby uniknąć rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani - padło. - Rosyjski okręcie wojenny, p... się - brzmiała odpowiedź, mająca paść ze strony Ukraińców.