W nocy z czwartku na piątek na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej elektrowni atomowej w Europie, doszło do pożaru w wyniku rosyjskiego ostrzału. Jak na razie nic nie wskazuje, by w rejonie elektrowni doszło do wzrostu poziomu promieniowania.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Po ostrzale pożar w największej elektrowni jądrowej w Europie. "Poziom promieniowania bez zmian" - W wyniku ostrzału ze strony wojsk rosyjskich w elektrowni jądrowej w obwodzie zaporoskim wybuchł pożar - informował mer pobliskiego miasta Enerhodar. - Jeśli dojdzie do wybuchu, skutki będą gorsze niż w Czarnobylu - ostrzegał szef MSZ Ukrainy. Według doniesień sprzed godz. 3:00 czasu polskiego, do pożaru dopuszczono strażaków, a na miejscu nie odnotowano zmian poziomu promieniowania.

- Największa elektrownia atomowa w Europie właśnie płonie - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy oskarżył Rosjan o celowe ostrzelanie reaktorów elektrowni. Przypominając o "globalnej katastrofie" w Czarnobylu w 1986 roku Zełenski ostrzegł przed konsekwencjami potencjalnej katastrofy nuklearnej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, która - jak dodał - byłaby znacznie większa niż ta w Czarnobylu.



- Europejczycy, obudźcie się proszę. Powiedzcie politykom, że Rosjanie strzelają do elektrowni atomowej na Ukrainie - zaapelował.

Zełenski dodał, że jest w kontakcie z przywódcami USA, Wielkiej Brytanii, UE, Niemiec i Polski, a także z przedstawicielami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Wezwał jednocześnie obywateli Europy, by również bili na alarm.



- Rosyjska propaganda ostrzegała w przeszłości, że pokryje świat nuklearnym popiołem. Teraz to już nie jest ostrzeżenie. To rzeczywistość - podkreślił prezydent Ukrainy.