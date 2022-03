Reklama

Poniedziałek przyniósł zdecydowaną zmianę w postawie wielu największych gwiazd muzyki pop, które od momentu inwazji na Ukrainę milczały lub zajmowały się promocją własnych biznesów. Mick Jagger, Elton John oraz grupa Pearl Jam wywiesili w swoich oknach na Instagramie zdjęcia z flagą w żółto-niebieskich barwach.

Modlitwa za Ukrainę

Jagger zarekomendował też wspieranie Ukrainy poprzez Global Citizen, międzynarodową organizację charytatywną, która już w czwartek potępiła rosyjską inwazję.

Z kolei Elton John napisał, że wojna zakłóca dostęp jego fundacji do opieki w zakresie HIV. Dodał: „Jesteśmy zrozpaczeni i przerażeni, widząc, jak rozwija się konflikt, a nasze serca są z mieszkańcami Ukrainy, którzy nie zasługują na to, bydoświadczyć takiego koszmaru. W tych niszczycielskich czasach opowiadamy się za położeniem kresu przemocy i cierpieniu na Ukrainie, aby służby ratujące życie i pomoc humanitarna mogły dotrzeć do osób najbardzej potrzebujących pomocy".



Pearl Jam opublikowała na Instagramie panoramiczne zdjęcie monumentalnego pomnika Matka Ojczyzna, górującego ponad Kijowem, który stanowi część Muzeum historii Ukrainy w II wojnie światowej. Na fotosie jest także ukraińska flaga. Zespół napisał: „Większość ludzi na tej planecie jest bardziej pochłonięta pogonią za miłością, zdrowiem, rodziną, jedzeniem i schronieniem niż jakąkolwiek wojną. Wojna boli. Jesteśmy tak niezwykłym gatunkiem. Potrafimy tworzyć piękno. Jesteśmy zdolni do niesamowitego postępu. Musimy być w stanie rozwiązywać konflikty bez rozlewu krwi".

Madonna, której antywojenny klip utożsamiający Putina z Hitlerem zanotował blisko 14 mln wejść, zamieściła kolejny – pokazujący bombardowanie dzielnic mieszkalnych Kijowa. Napisała: „Putin kontynuuje bezsensowne i przerażające ataki na Ukrainę! Niewinni ludzie są zabijani i ranni! Niewinni ludzie walczą o życie i uczą się strzelać, by się chronić. Uchodźcy tłoczą się na granicach i są powstrzymywani przed ucieczką. Wielu odważnych ludzi zostaje, aby walczyć. Niech Bóg Wam błogosławi. Modlimy się za was. Zróbmy, co w naszej mocy, aby pomóc".

Nadya Tolokonnikova z prześladowanego przez Putina kolektywu Pussy Riot zorganizowała zbiórkę funduszy w formie kryptowaluty

Jako pierwszy duży zespół swoje występy w Rosji odwołał Green Day. „W świetle bieżących wydarzeń uważamy, że konieczne jest anulowanie naszego nadchodzącego koncertu w Moskwie na stadionie Spartaka. Zdajemy sobie sprawę, że stadionowe koncerty rockowe nie są teraz najważniejsze, są sprawy o wiele poważniejsze" – dodał Green Day.

Do działań antywojennych włączył się też popularny program telewizyjny „Saturday Night Live". Wystąpił ukraiński chór Dumka z Nowego Jorku, który zaśpiewał „Modlitwę za Ukrainę", potem zaś kamera skierowała się na stół ze świecami otaczający nazwę stolicy Ukrainy – Kijów. Rzadko kiedy „SNL" decyduje się na tak poważną nutę. W pierwszym odcinku po ataku na World Trade Center Paul Simon zaśpiewał „The Boxer" wraz z ówczesnym burmistrzem Nowego Jorku Rudym Giulianim i ratownikami. Gdy Donald Trump wygrał wybory w 2016 roku, Kate McKinnon, przebrana za Hillary Clinton, zaśpiewała przejmującą interpretację „Hallelujah" Leonarda Cohena. „Jeśli wpłacisz pieniądze, podarujemy drugie tyle aż do miliona dolarów, podwajając w ten sposób kwotę wsparcia" – napisał na Twitterze aktor Ryan Reynolds z żoną Blake Lively, również aktorką, otwierając zbiórkę dla Ukrainy.

Bojkot putinowców

W proukraińską demonstrację przemieniła się gala rozdania nagród Związku Aktorów Ekranowych. Przewodnicząca związku Fran Drescher powiedziała, że „modli się za Ukrainę". Również otwierając uroczystość, Leslie Odom Jr. stwierdził: „Podczas dzisiejszej nocy wszyscy mamy w swoich sercach naród ukraiński i przesyłamy mu nasze myśli, modlitwy i nadzieję, że pokój się zbliża".



O wojnie toczącej się na Ukrainie mówili też artyści, odbierając statuetki. Michael Keaton przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest z zawodu aktorem, i z szacunkiem mówił o jego oddaniu narodowi ukraińskiemu i walce z najeźdźcami. Do wojny na Ukrainie i sytuacji artystów rosyjskich nawiązał też Brian Cox z „CODA". „Bardzo mnie niepokoi to, co dzieje się w Rosji z moimi kolegami aktorami i aktorkami, performerami, pisarzami i krytykami. Podobno pod groźbą zdrady stanu nie mogą powiedzieć ani słowa o Ukrainie. Myślę, że powinniśmy ich wspierać i wierzyć, że dokonają zmiany".

„Z dumą obserwuję to, co ludzie z Ukrainy robią dziś dla demokracji" – powiedział Michael Douglas podczas wywiadu udzielanego na czerwonym dywanie. O Ukrainie mówili też w czasie rozmów z dziennikarzami Lady Gaga i Andrew Garfield.

„Baryshnikov Arts Center popiera dzielnych obywateli Ukrainy. Walczą o kraj i suwerenność w obliczu jawnej agresji ze strony sił rosyjskiej władzy" – zadeklarowało centrum artystyczne założone przez Michaiła Barysznikowa, rosyjskiego tancerza legendę, uciekiniera z ZSRR.

Pogłębia się izolacja dyrygenta Walerego Giergiewa. Kolejną instytucją, która zerwała z nim współpracę, jest Festiwal w Lozannie. Odwołał on jego sierpniowe koncerty z orkiestrą Teatru Maryjskiego. A monachijska agencja reprezentująca interesy Walerego Giergiewa w Europie skreśliła go z listy swoich artystów.

Nowojorska Metropolitan Opera zrezygnowała z koprodukcji premiery „Lohengrina" z Teatrem Bolszoj, a dyrektor MET wydał też oświadczenie, w którym napisał: „Mimo długoletniej przyjaznej wymiany między artystami i z instytucjami rosyjskimi nie możemy angażować artystów lub instytucji, które popierają Putina lub są popierane przez Putina".

Z kolei Nadya Tolokonnikova z prześladowanego przez Putina kolektywu Pussy Riot zorganizowała zbiórkę funduszy w formie kryptowaluty, której wartość w ciągu 24 godzin wyniosła równowartość 3 milionów dolarów.