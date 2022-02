Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwał uznanie przez Rosję „tak zwanej 'niepodległości' dwóch wschodnich regionów Ukrainy „naruszeniem integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy”

Reklama

- To śmiertelny cios dla porozumień mińskich zatwierdzonych przez Radę Bezpieczeństwa – dodał szef ONZ, odnosząc się do umowy z 2014 r. mającej na celu pokojowe rozwiązanie konfliktu we wschodniej Ukrainie.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w poniedziałek, tuż po decyzji o uznaniu niepodległości Doniecka i Ługańska, że wojsko zorganizuje misję „utrzymywania pokoju” na tych ukraińskich terytoriach, które są już pod kontrolą separatystów wspieranych przez Rosję.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin wydał rozkaz siłom zbrojnym Rosji Putin polecił siłom zbrojnym zapewnienie utrzymania pokoju w Donieckiej i Ługańskiej Republikach Ludowych.

Guterres skrytykował ten ruch jako „wypaczanie koncepcji utrzymywania pokoju”.

Reklama

- Kiedy wojska jednego kraju wkraczają na terytorium innego kraju bez jego zgody, nie są bezstronnymi żołnierzami sił pokojowych. Wcale nie są żołnierzami sił pokojowych – powiedział, wzywając do natychmiastowego zawieszenia broni i „powrotu na ścieżkę dialogu i negocjacji".