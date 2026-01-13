Aktualizacja: 13.01.2026 15:30 Publikacja: 13.01.2026 13:49
Paweł Adamowicz został zamordowany 13 stycznia 2019 roku
Foto: PAP, Jan Dzban
Ta data. 13 stycznia 2019 r. Czy to straszne echo 13 grudnia 1981 r.? Może ktoś powie, że taka myśl to profanacja, bo wtedy Jaruzelski zaatakował cały naród. Próbował uśmiercić polskie marzenie o wolności. Nie udało się. Marzenie przeżyło i mogło się zmaterializować osiem lat później, w wyborach, które dały nam demokrację. A jest pewne iunctim – tragiczny związek między pierwszą i drugą datą. Bo 13 stycznia 2019 r. na gdańskiej scenie też dokonano mordu na pewnym marzeniu.
Wybrane wydarzenia z życia Pawła Adamowicza
Foto: PAP
Co to było za marzenie? Marzenie o ludzkiej twarzy polskiej polityki, o jej czystości. O tym, że można ją uprawiać w duchu solidarności, w duchu „non violence”. Tym mieliśmy się – Polacy – różnić od innych narodów. Wtedy to marzenie ostatecznie umarło. Piszę ostatecznie, bo przecież nie można zapomnieć o łódzkim morderstwie Marka Rosiaka, dziewięć lat wcześniej. Z pokorą trzeba przypomnieć i tamtą zbrodnię. Tak, zamordowano człowieka z motywacji politycznej. Ciężki kamień uderzył w wieżę z kości słoniowej, jak usiłowaliśmy postrzegać polską demokrację.
Naiwność? Pewnie tak. Ale przynajmniej część z nas miała do tego prawo. Polska wolność była wyśniona, wywalczona. Wymarzona na koniec, trudno więc – nawet i dziś – pogodzić się z myślą, że polityka jest zawsze taka sama. Brudna i pełna przemocy.
O ile dramat rozpoczęty 13 grudnia 1981 r. doczekał się szczęśliwego końca, to echa tragedii z 13 stycznia wybrzmiewają w nicości. Finał tej historii nie skończy się dobrze. Zobaczyliśmy to zresztą już całkiem niedługo po uniesieniu patriotycznym ze stycznia 2019 r.; po krótkiej chwili solidarności, maszyna nienawiści w spolaryzowanym społeczeństwie ruszyła z nową siłą.
Czytaj więcej
Aleksandra Dulkiewicz opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym poinformowała, że o...
Postaci Pawła Adamowicza przypominać nie trzeba. Ma swoje miejsce w polskiej historii i polskiej debacie publicznej. Kiedy o nim myślę po siedmiu latach od jego pogrzebu, widzę nie tyle zrewoltowanego chłopaka, którego poznałem w latach osiemdziesiątych, ale człowieka wielkiej siły i odwagi. Z młodego konserwatysty związanego z NZS-em i Ruchem Młodej Polski stał się prawdziwym liderem swojego miasta Gdańska. Zdobył fantastyczną popularność, która prowadziła go od jednego sukcesu wyborczego do kolejnego.
Adamowicz umiał pozyskać sympatię ludzi – wsparcie gdańszczan, dzięki któremu, nawet w obliczu ataków medialnych i kłopotów w macierzystej partii, mógł przedłużać swój mandat. Miał odwagę postawić się swoim, często niezwykle wpływowym przeciwnikom. Miał odwagę upomnieć się o migrantów, tworząc dla nich pierwszy program integracyjny w Polsce. Miał odwagę pójść w Marszu Równości, czy poprzeć postulaty społeczności LGBT deklarując, że Gdańsk jest miastem otwartym na różnorodność. Miał odwagę konfrontować się z rządzącą wówczas prawicą, czy wejść w głośny spór z ówczesnym dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej Karolem Nawrockim o obecność w przestrzeni publicznej europejskiej flagi.
Czytaj więcej
„Wieczór dla przyjaciela” spotkanie poświęcone pamięci Pawła Adamowicza, w rocznicę jego śmierci...
Paweł Adamowicz był otwarty na świat, na ludzi, na idee. Nie wszystkim łatwo to było zaakceptować, z autorem tego tekstu na czele. Doszukiwaliśmy się w jego działaniach taniej popularności, może nawet populizmu. Ale jak inaczej – zadaję sobie dziś pytanie – zarządzać wielkim, zróżnicowanym, ważnym dla świata miastem, jakim jest Gdańsk? Źle jest, jeśli lider miejskiej społeczności zasklepia się w jednej formule ideowej. Lider musi być z ludźmi, a ludzie są przecież różni. Paweł Adamowicz to rozumiał i był z nimi na co dzień. Także wtedy, 13 stycznia 2019 r., kiedy towarzyszył Światełku wysyłanemu do Nieba, które tradycyjnie o 20.00 wieńczy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dokładnie o 20.30 zadano mu ciosy nożem. Podczas transmisji telewizyjnej, na oczach całej Polski, która wtedy zamarła z przerażenia. Ile razy to się nam przydarzało? Ledwie kilka i wypada robić wszystko, by takie sytuacje się nie powtórzyły.
Czytaj więcej
Obrońcy skazanego na dożywocie Stefana Wilmonta nie złożyli w odpowiednim terminie kasacji do Sąd...
Ważna jest też reakcja. Już następnego dnia o 20.30 odprawiono w Warszawie poświęconą pamięci Pawła Adamowicza mszę świętą z udziałem prezydenta i premiera. Podobne uroczystości, religijne i świeckie odbywały się w całej Polsce. Czuliśmy tę solidarność. Szczególnie mocno podczas pogrzebu w bazylice Mariackiej w Gdańsku 19 stycznia.
Pamiętam z tych chwil słowa dominikanina, kapelana opozycji z czasów komuny, ojca Ludwika Wiśniewskiego, które wybrzmiewały wielkim echem w murach wielkiego kościoła: „Trzeba skończyć z nienawiścią! Trzeba skończyć z nienawistnym językiem! Trzeba skończyć z pogardą! Trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych! Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę nienawiści na ulicach, w mediach, w internecie, w szkołach, w parlamencie, a także w Kościele. Człowiek posługujący się językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie, nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju. I będziemy odtąd tego przestrzegać.” Czy przestrzegamy? Czy wyciągnęliśmy wnioski z przesłania moralnego, które padło wtedy w Gdańsku? Zadajmy sobie to pytanie. Dziś i zawsze.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kosztem ośmieszenia samej siebie Polska 2050 uratowała polską demokrację, zamykając temat wyborów przez internet.
Po poniedziałkowej II turze wyborów w Polsce 2050 premier Donald Tusk może stanąć wobec potężnego problemu: ryzy...
Zbigniew Ziobro chciał walczyć z tymi, których nazywał „białymi kołnierzykami” i „świętymi krowami” stojącymi po...
Przedłużenie o dwa dni ostatecznego wyboru lidera Polski 2050 to tylko odłożenie agonii projektu politycznego, z...
Wyniki wyborów na przewodniczącego Polski 2050 udowadniają to, co udowodniło już głosowanie posłów klubu Polski...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas