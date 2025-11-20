Donald Tusk i Radosław Sikorski szykują narracyjny grunt pod to, by powiedzieć, że jeśli prezydent wetuje ustawy, to staje po stronie Rosji

– Pan prezydent w swoim wystąpieniu nie znalazł miejsca na wspomnienie o rosyjskiej agresji i bombardowaniach Kijowa. Stwierdził natomiast, że, cytuję, „część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej” – mówił Sikorski. – To nie członkostwo w UE prowadzi do utraty suwerenności, lecz odwrotnie. To dzięki zrzuceniu jarzma komunistycznego i odzyskaniu suwerenności mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej – mówił minister. I zwrócił się bezpośrednio do prezydenta. – Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oświadczam, że gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii. Nawet nie swoich wyborców, bo przecież nie kandydował pan pod hasłem polexitu.

I też do prezydenta zwracał się Donald Tusk, który zaproponował, by rok 2026 – który ma być kluczowy dla losów wojny na wschodzie – stał się rokiem politycznego zawieszenia broni. Zgłosił pięć postulatów, m.in. by nie atakować polskich służb, nie powtarzać rosyjskiej propagandy oraz „koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym”. Każdy z nich jest de facto pułapką na opozycję. I na prezydenta. Trzeci punkt dotyczy bowiem konstytucyjnej prerogatywy głowy państwa, jaką jest wetowanie ustaw.

Donald Tusk i Radosław Sikorski szykują narracyjny grunt do tego, by powiedzieć, że jeśli prezydent wetuje ustawy i staje przeciw polskiemu rządowi, przeciw Zachodowi, przeciw Europie, to staje po stronie Rosji. Politycznie to ruch bardzo racjonalny. Powstają jednak dwa pytania: czy Polacy nie są już zmęczeni wzajemnym przerzucaniem się przez PiS i PO oskarżeniami o to, kto działa na rzecz Rosji? Wszak na scenie politycznej na stałe powstała partia otwarcie prorosyjska, jaką jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czy nie lepiej byłoby, by Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński wspólnie odpowiedzieli na problem jawnie prokremlowskiego działania Brauna i jego współpracowników, zamiast przerzucać się oskarżeniami o to, czy to bardziej Tusk, czy Kaczyński służy rosyjskim interesom?

Drugie pytanie dotyczy zaś tego, czy pułapka zastawiana przez premiera nie zwiększy jednak jeszcze bardziej politycznej polaryzacji. Bo jest przecież oczywiste, że ani PiS, ani prezydent Nawrocki nie przyjmą warunków „politycznego zawieszenia broni”. I tak – zarówno KO, jak i PiS zyskają na pogłębieniu się polaryzacji. Ale czy ona nie osłabia naszej odporności na rzeczywiste zagrożenia ze strony Rosji?