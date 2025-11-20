Aktualizacja: 20.11.2025 15:35 Publikacja: 20.11.2025 15:00
Donald Tusk
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Chyba dla nikogo nie było zaskoczeniem, że precedensowy akt dywersji, a nawet terroryzmu, jakim była próba doprowadzenia do katastrofy kolejowej niedaleko Garwolina na szlaku z Warszawy do Kijowa natychmiast zostanie przemielony przez bieżącą politykę.
Prezydent Karol Nawrocki dość szybko zaatakował rząd za to, że służby nie dość – jego zdaniem – szybko informowały go o tym, co zaszło i z jak poważną mieliśmy do czynienia sytuacją. Tak samo wypowiadali się ministrowie z Kancelarii Prezydenta, krytykując działania służb i rzekome blokowanie przepływu informacji do głowy państwa.
PiS również zaatakował rząd za to, że ten miał jakoby zlekceważyć sygnał płynący od obywateli, którzy słyszeli wybuch przy torach. Politycy PiS Ironizowali, że Donald Tusk przyjechał na miejsce dopiero w poniedziałek, a do detonacji doszło w sobotę wieczorem. Wiadomo, gdyby dziś rządził PiS, dywersanci nie podłożyliby ładunków, nie byłoby mgły, z powodu której przybyli na miejsce policjanci nie dostrzegli śladów wybuchu na torach...
Ale rządzący nie pozostali dłużni. We wtorek w Sejmie Radosław Sikorski frontalnie uderzył w prezydenta za jego słowa z przemówienia podczas uroczystej zmiany warty w Święto Niepodległości. Nawrocki wówczas sugerował, że między polską suwerennością a członkostwem w Unii Europejskiej ma istnieć jakaś sprzeczność.
– Pan prezydent w swoim wystąpieniu nie znalazł miejsca na wspomnienie o rosyjskiej agresji i bombardowaniach Kijowa. Stwierdził natomiast, że, cytuję, „część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej” – mówił Sikorski. – To nie członkostwo w UE prowadzi do utraty suwerenności, lecz odwrotnie. To dzięki zrzuceniu jarzma komunistycznego i odzyskaniu suwerenności mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej – mówił minister. I zwrócił się bezpośrednio do prezydenta. – Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oświadczam, że gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii. Nawet nie swoich wyborców, bo przecież nie kandydował pan pod hasłem polexitu.
I też do prezydenta zwracał się Donald Tusk, który zaproponował, by rok 2026 – który ma być kluczowy dla losów wojny na wschodzie – stał się rokiem politycznego zawieszenia broni. Zgłosił pięć postulatów, m.in. by nie atakować polskich służb, nie powtarzać rosyjskiej propagandy oraz „koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym”. Każdy z nich jest de facto pułapką na opozycję. I na prezydenta. Trzeci punkt dotyczy bowiem konstytucyjnej prerogatywy głowy państwa, jaką jest wetowanie ustaw.
Donald Tusk i Radosław Sikorski szykują narracyjny grunt do tego, by powiedzieć, że jeśli prezydent wetuje ustawy i staje przeciw polskiemu rządowi, przeciw Zachodowi, przeciw Europie, to staje po stronie Rosji. Politycznie to ruch bardzo racjonalny. Powstają jednak dwa pytania: czy Polacy nie są już zmęczeni wzajemnym przerzucaniem się przez PiS i PO oskarżeniami o to, kto działa na rzecz Rosji? Wszak na scenie politycznej na stałe powstała partia otwarcie prorosyjska, jaką jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czy nie lepiej byłoby, by Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński wspólnie odpowiedzieli na problem jawnie prokremlowskiego działania Brauna i jego współpracowników, zamiast przerzucać się oskarżeniami o to, czy to bardziej Tusk, czy Kaczyński służy rosyjskim interesom?
Drugie pytanie dotyczy zaś tego, czy pułapka zastawiana przez premiera nie zwiększy jednak jeszcze bardziej politycznej polaryzacji. Bo jest przecież oczywiste, że ani PiS, ani prezydent Nawrocki nie przyjmą warunków „politycznego zawieszenia broni”. I tak – zarówno KO, jak i PiS zyskają na pogłębieniu się polaryzacji. Ale czy ona nie osłabia naszej odporności na rzeczywiste zagrożenia ze strony Rosji?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chyba dla nikogo nie było zaskoczeniem, że precedensowy akt dywersji, a nawet terroryzmu, jakim była próba doprowadzenia do katastrofy kolejowej niedaleko Garwolina na szlaku z Warszawy do Kijowa natychmiast zostanie przemielony przez bieżącą politykę.
Prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą jest bliskie zeru. Istnieje tylko jed...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Dobrze, że premier Donald Tusk nie ukrywał narodowości sprawców dywersji na kolei – prawda jest najlepszą odtrut...
W Polsce 2050 panuje przekonanie, że trudno będzie Włodzimierzowi Czarzastemu wejść w buty Szymona Hołowni. Nie...
Trudno się było spodziewać, że w meczu z Maltą, która nigdy nam nawet bramki nie wbiła, będziemy się denerwować...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Premier Tusk potwierdził akt sabotażu na torach. Uszkodzenie linii do Dęblina to dowód, że wojna hybrydowa przen...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas