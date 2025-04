Czy dzięki Karolowi Nawrockiemu Andrzej Duda może zostać w polityce?

Ale ważna jest też odpowiedź na pytanie, skąd ten przypływ politycznej furii prezydenta, skąd te pełne niechęci słowa o obsiadywaniu instytucji czy Tusku w roli „konfratra”. Otóż uważam, że Andrzej Duda tak właśnie myśli. Nie zawsze daje temu wyraz; często obowiązuje go jednak jakaś forma protokołu. Tym razem jednak mógł być szczery, zyskując przy tym polityczne punkty potrzebne do dalszej roli w polskim życiu publicznym. Forum było doskonałe, okoliczności również. Gdyby w istocie jego udział w kampanii Nawrockiego mógł przeważyć, osobisty scenariusz dla Dudy mógłby się ułożyć w sposób perfekcyjny.

Osobiście bym jednak jego szans na prawicy nie wykluczał. Nawet przy Jarosławie Kaczyńskim. Bo ten ostatni jest na tyle pragmatyczny, by wybrać rozwiązanie, które zapewni mu polityczną przewagę

Tylko czy cele, do których zamierza dążyć Andrzej Duda, są faktycznie osiągalne? Pozornie nie ma szans; lista potencjalnych sukcesorów Jarosława Kaczyńskiego jest długa i nieźle obsadzona. Wielu bliższych prezesowi polityków ma też większe kompetencje od Andrzeja Dudy. Osobiście bym jednak jego szans na prawicy nie wykluczał. Nawet przy Jarosławie Kaczyńskim. Bo ten ostatni jest na tyle pragmatyczny, by wybrać rozwiązanie, które zapewni mu polityczną przewagę. A wierny Andrzejowi Dudzie elektorat to wartość nie do pogardzenia. Właśnie dlatego prezydent tak intensywnie wraca do gry.