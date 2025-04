Marszałek Sejmu doskonale wie, że przed kamerami prezentuje się dobrze. Jego doświadczenie telewizyjne i opanowanie pomagają wybrnąć mu z trudnych sytuacji. Wystarczy przypomnieć początki obecnej kadencji i tzw. Sejmflix, kiedy to obrady izby niższej parlamentu śledziły tysiące Polaków. „Nowy polski marszałek zmienił sejmową debatę w sensację” — napisał wówczas „Financial Times”.

Od tamtej pory Szymon Hołownia stracił jednak na popularności. W najnowszych sondażach jest dopiero czwarty. Opublikowany we wtorek sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazał poparcie dla niego na poziomie 8,3 proc. I choć w tym samym badaniu widać solidny wzrost jego notowań (o 2 pkt proc.), to od kolejnego na tej liście, Sławomira Mentzena, dzieli go przepaść. Kandydat Konfederacji może pochwalić się bowiem, według IBRiS, poparciem na poziomie 17,4 proc.

Tymczasem Mentzen „w debaty” nie umie. Sam mówił, że nie radzi sobie ze small talkiem, nie umie odpowiadać na niezobowiązujące, spontaniczne pytania, gubi wątek. Dobrze radzi sobie wtedy, gdy wykuwa „na blachę” odpowiedzi. Dlatego też wspólna debata z Mentzenem byłaby szansą dla Hołowni na poprawienie notowań i zbliżenie się do pierwszej trójki w prezydenckim wyścigu. Stąd od kilku dni marszałek Sejmu zaprasza na debatę Mentzena i kpi z braku odpowiedzi lidera Konfederacji. „Jedynym, który boi się debaty jeden na jednego, jest dziś Mentzen. Przez jego tchórzostwo zamiast naszego starcia w piątek w Końskich odbędzie się festiwal duopolu. Moje zaproszenie pozostaje aktualne” – napisał Hołownia w środę w serwisie X.

Dlaczego Hołownia przyjął zaproszenie TV Republika?

Wydaje się więc, że Hołownia weźmie udział tylko w debacie zorganizowanej w TV Republika. Nie będzie na niej jednak ani Rafała Trzaskowskiego, ani Magdaleny Biejat. Ta ostatnia swoją odmowę uzasadnia tym, że medium, w którym zaplanowano debatę to stacja, która „już dawno przekroczyła granice cywilizowanej debaty publicznej”. Czy to nie przeszkadza Szymonowi Hołowni?

– Potrzebujemy prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. To pokazuje, że i Rafał Trzaskowski, i Magdalena Biejat nie mają przekazu do tej drugiej części Polski, która się z nimi nie zgadza. Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen będą się tam czuli jak w domu, tam jest ich elektorat. Natomiast to Szymon Hołownia będzie tym jedynym kandydatem, który będzie mówił, jakim prezydentem chce być dla wszystkich Polaków – tłumaczyła w „Rzeczy o Polityce” decyzję lidera Polski 2050 posłanka tego ugrupowania Barbara Oliwiecka.