Ukraina marzeń Władimira Putina. Próbuje ożywiać polityczne trupy

Nie jest raczej przypadkiem, że propozycje Putina w rozmowie z marynarzami niemal słowo w słowo były zbieżne z tym, co mówili ostatnio Azarow i Medwedczuk. To pokazuje, że mimo trwającej od ponad trzech lat wojny rosyjski dyktator nie zmienił doradców i nawet nie próbował zagłębiać się w ukraińską rzeczywistość, zbadać zmiany nastrojów. Nie wyciągnął też wniosków z upokarzającej klęski pod Kijowem wiosną 2022 roku. Poległo tam wielu rosyjskich żołnierzy, którzy zabrali ze sobą nad Dniepr mundury wyjściowe. Bo liczyli na to, że zajmą Kijów w trzy, maksymalnie pięć dni. I Ukraińcy będą witać ich kwiatami. Bo posłuchali takich „ekspertów” jak Medwedczuk i Azarow.

Tymczasem nastroje Ukraińców po trzech latach wojny z Rosją są jednoznaczne: prorosyjskie siły nad Dnieprem nie mają żadnych szans na rewanż. Z ubiegłorocznego sondażu NDI wynika, że prorosyjska Opozycyjna Platforma – Za Życie cieszy się najgorszą reputacją wśród wszystkich partii politycznych. Ponad 70 proc. Ukraińców deklaruje „negatywny” albo „bardzo negatywny” stosunek do tej partii, która do Rady Najwyższej weszła w 2019 roku (przed wojną) z 13-proc. poparciem. Pozytywny stosunek do tego ugrupowania deklaruje jedynie 4 proc. Ukraińców. Dzisiaj miałaby więc problem z przekroczeniem progu wyborczego. Putin woli zaś tkwić we własnej alternatywnej rzeczywistości, w której Rosjan nad Dnieprem już od ponad trzech lat „witają z kwiatami”.