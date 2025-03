Skuteczna obrona Ukrainy to dla Rosjan dotkliwa porażka. Co może uratować Putina?

Negocjacje z Donaldem Trumpem: Jakimi kartami gra Putin?

Wszystko to pojawia się lub pojawi w trakcie negocjacji i największym koszmarem jest lub może być fakt, że Donald J. Trump pójdzie na te warunki za cenę zawieszenia broni. Tym samym parafuje polityczne zwycięstwo Putina i klęską Wołodymyra Zełenskiego. Clausewitz – nic dodać, nic ująć.

Nie można – rzecz jasna – przesądzać finału negocjacji, ale już dziś widać, że Putin skutecznie podbija swoją pozycję negocjacyjną. Po pierwsze przeciąga rozmowy z Amerykanami, dając światu do zrozumienia, że choć „pełen dobrej woli”, to jednak on stawia warunki. Nie jest arogancki wobec Trumpa, ale próbuje go ustawić w pozycji „proszącego o pokój”. Prócz opieszałości licytuje bardzo wysoko; jego warunek podjęcia rozmów o zawieszeniu broni dopiero po przerwaniu wsparcia wojskowego i kontrwywiadowczego dla Ukrainy jest oczywiście dla Kijowa nie do przyjęcia. Ale czy dla Trumpa? To się okaże.

Po raz pierwszy od ponad wieku Rosja poniosła militarną porażkę w obrębie swojej sfery wpływów – precedensem dotąd była wojna polsko-bolszewicka z 1920 roku

Podobnie z warunkami zaporowymi w kwestii sił rozjemczych. Rosjanie nie życzą sobie w ich składzie (po stronie ukraińskiej) jednostek NATO i państw europejskich. To warunek czysto rozbójniczy, acz znów nie wiadomo, czy dla Trumpa nie do przyjęcia. I sprawa ostatnia: Putin ewidentnie przygotowuje się do wzmocnienia swojej pozycji na terytoriach okupowanych. Właśnie tego dotyczy ogłoszone w ostatnich dniach prawo o „uregulowaniu” statusu Ukraińców w Rosji, także na terenach zagrabionych Ukrainie.

Czy nowe prawo w Rosji zapowiada kolejną fazę czystek?

Oto do 10 września Ukraińcy mają uregulować swój status lub opuścić kraj. Są to między innymi karta rezydenta, zezwalająca na pobyt bezterminowo, legalną pracę oraz swobodny wjazd i wyjazd z kraju; oraz zezwolenie na pobyt czasowy (okres pobytu nie może przekroczyć łącznie 90 dni w ciągu każdego okresu 180 dni). To ewidentny wstęp do „wyczyszczenia” terenów okupowanych z obywateli Ukrainy pod sankcją czynności administracyjnych, czytaj: czystka etniczna. Jeśli do tego wszystkiego dodamy intensyfikację bombardowań i ataków dronami na ukraińskie miasta – wyraźnie widać, że Putin wzorcowo pręży przed Trumpem muskuły.