Rusłan Szoszyn: Władimir Putin nie zawiesi broni, bo uznał Donalda Trumpa za naiwniaka

Putin wie jak rozmawiać z Trumpem: chwalić i manipulować

Prezydent USA obrał ryzykowną metodę komunikacji z Rosją Władimira Putina. Rzucono luźną propozycję zawieszenia broni i stwierdzono, że „piłka na stronie Moskwy”. Tyle, że Putin w swojej trwającej od ćwierćwiecza karierze prezydenckiej wielokrotnie i bez żadnych skrupułów przerzucił niejedną piłeczkę z powrotem. Dlaczego? Bo może. Gest dobrej woli ze strony Trumpa i wyciągnięta ręka do rozmów została potraktowana przez wychowanka „kultury garażowej” jako gest bezradności. Uznał Trumpa za naiwniaka, którego można wykorzystać do osłabienia Ukrainy. A to, idąc tropem myślenia Putina, oznacza tylko jedno – żadnych ustępstw.

Rosyjski dyktator jest mistrzem manipulacji i pochlebstwa. W odpowiedzi na propozycję USA i Ukrainy podziękował, pochwalił Trumpa (jest przekonany, że prezydent USA takie komplementy docenia) i odgrzał stare kotlety wracając do „przyczyn konfliktu”. A mógłby jeszcze opowiedzieć, jak to zrobił w rozmowie z amerykańskim publicystą Tuckerem Carlsonem, o historii Rusi Kijowskiej. Kapitulacja władz Ukrainy – to postulat, z którego nie zrezygnuje Putin. Bo nic go nie zmusza do tego, by postąpił inaczej.

Kreml rozumie wyłącznie język siły. Putin uwielbia długie negocjacje

Donald Trump popełnił błąd. Trzeba było zaryzykować i postawić ultimatum – każda ze stron ma bezwarunkowo zawiesić broń do np. 31 marca. I pokazać listę konsekwencji zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy w przypadku kontynuacji wojny. Prezydent USA nikogo by też nie zdziwił, gdyby jednocześnie zagroził surowymi sankcjami krajom kupującym surowce od Rosji. A przecież mógłby dostarczyć Ukrainie znacznie więcej samolotów F-16, rakiet dalekiego zasięgu czy systemów Patriot.

Teraz Stany Zjednoczone mogą pogrążyć się w długich i nic nie wnoszących pertraktacjach z Rosją, które w żaden sposób nie przełożą się na zakończenie wojny. Ale mogą jeszcze bardziej osłabić Ukrainę. Trump będzie mówił o zawieszeniu broni, a Putin będzie mu tłumaczył kim był książę Włodzimierz.