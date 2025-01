Czytaj więcej Plus Minus Tomasz P. Terlikowski: Ochrona niepolityczności Kościoła Mnie nie przeszkadzają kibice na Jasnej Górze. Oni, jak wszyscy inni, mają prawo tam być. Ma tam prawo być także każdy kandydat na prezydenta, ale… jeśli przyjeżdża prywatnie. Kompletnie czym innym jest zaś wykorzystanie tego świętego dla wielu Polaków miejsca do celów politycznych.

Kandydat PiS nie ma nic przeciwko nawoływaniu do przemocy

Ponieważ wcześniej już takie sytuacje były i Nawrocki również nie reagował. Gdy na Jasnej Górze jego zwolennicy krzyczeli: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, Nawrocki nie uważał, żeby to było coś zdrożnego. A chyba zgodzimy się, mając nawet poglądy antykomunistyczne, że to nie miejsce i czas na takie reakcje. Nie reagował też, gdy na pielgrzymce, w której brał udział, pojawiły się nazistowskie symbole. Nawrocki nie reagował również, gdy jego zwolennicy krzyczą „Jeb... Tuska” (albo, w wersji łagodniejszej „Nie bać Tuska”), bo jest to zbieżne z jego przekonaniami i wartościami. I nie jest wytłumaczeniem, że Rafał Trzaskowski również nie reagował na karygodne osiem gwiazdek, czyli ukryte hasło „Jeb.. PiS”. Za dużo tych przypadków wokół Nawrockiego.

Kandydat PiS wywodzi się ze środowiska kibicowskiego i sportowego, co nie jest wadą. Wadą jest, że nie reaguje na nawoływanie do przemocy, co części tych środowisk jest bliskie. Boksowanie czy uprawianie sportów siłowych oraz dbanie o zdrowie i kondycję jest zaletą Nawrockiego, ale hańbą jest wykorzystywanie swoich umiejętności do wymierzania samosądów. A do tego zachęcał go proboszcz, na co kandydat PiS nie zareagował krytycznie. Przeciwnie, dziękował. Co nam to mówi o kandydacie PiS?

Przypominają się kontakty Karola Nawrockiego z ludźmi z półświatka

Kandydat PiS nie przeczy, że miał w przeszłości kontakty z ludźmi ze świata przestępczego. Skazany za porwanie „Wielki Bu” jest jednym z nich. Teraz Nawrocki pokazał, że nie wzdryga się na metody przemocy, które ludziom z półświatka są bliskie.

Polska potrzebuje silnego prezydenta, a nie przemocowca, który będzie sam wymierzał sprawiedliwość. Nawrocki powinien przeprosić za swój brak reakcji i zapewnić publicznie prof. Dudka o swoich dobrych intencjach wobec niego. W Polsce, w której dokonano politycznych mordów na Marku Rosiaku z PiS, Pawle Adamowiczu czy wcześniej prezydencie Gabrielu Narutowiczu, zapiekli zwolennicy jednej z opcji mogą dosłownie zrozumieć publiczne wypowiedzi wobec politycznych przeciwników.