Zaprotestowała Lewica, która oskarżyła Tuska i Trzaskowskiego o ściganie się z PiS i Konfederacją na antyukraińskość. Zaprotestował też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który w mediach społecznościowych argumentował, że i tak świadczenie dostają tylko ci Ukraińcy, których dzieci chodzą do polskiej szkoły, a w obliczu kryzysu demograficznego to inwestycja w przyszłość Polski.

Może pora na całościowe zmiany w świadczeniu rodzinnym i wprowadzenie progu dochodowego w 800+?

W 2023 roku Donald Tusk szedł do wyborów z hasłem, że nic, co dane, nie zostanie zabrane. Była to odpowiedź na kampanię hejtu ze strony PiS, który ostrzegał, że Platforma odbierze świadczenia przyznane po 2015 roku. Teraz się okazuje, że nic, co dane, nie zostanie zabrane, pod warunkiem że nie jesteś Ukraińcem. Prawo do pobierania 800+ przyznano Ukraińcom po fali emigracji na początku wojny. Dziś powodem odebrania byłaby wyłącznie kampania wyborcza, nie ma ku temu innego uzasadnienia.

Koalicja 15 października szła do wyborów z obietnicą odsunięcia od władzy PiS, które uwielbiało szczuć na obcych, straszyć imigrantami i organizować seanse nienawiści. Czy ścigając się z PiS na antyukraińskość, Koalicja Obywatelska spełnia tę obietnicę?

Tym bardziej że przecież od dawna pojawiają się postulaty wprowadzenia progu dochodowego. Nie ma bowiem ekonomicznego uzasadnienia tego, że ze świadczenia korzystają również dzieci najbogatszych na równi z najuboższymi. Rząd PiS zaś – po tym, jak się okazało, że program nie wspiera dzietności – ogłosił, że jego głównym celem jest walka z ubóstwem. I rzeczywiście się do tego przyczynił.

Wprowadzenie ograniczeń dla Ukraińców, którzy nie pracują, jest zupełnym zaprzeczeniem tej zasadzie, ponieważ jeśli na przykład ukraińska matka wychowuje w Polsce samodzielnie dwójkę małych dzieci i nie może podjąć pracy, zostanie jeszcze dodatkowo ukarana odebraniem świadczenia rodzinnego, co może ją zepchnąć w biedę. Jeśli więc premier chce wprowadzić zmiany w 800+, warto rozpocząć pracę nad wprowadzeniem limitów dochodowych. Ale to mogłoby się spotkać ze społecznym niezadowoleniem. Łatwiej więc uderzyć w Ukraińców.