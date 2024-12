Jak Marcin Romanowski pomylił siebie z żołnierzem wyklętym

Nadmierna skłonność do pozowania na męczennika przez Romanowskiego może stać się wkrótce problemem dla PiS. Sondaże pokazują, że nawet nie wszyscy wyborcy PiS są przekonani co do tego, czy polityk ich partii powinien prosić o azyl na Węgrzech – a wyborców koalicji rządzącej jego ucieczka utwierdza w przekonaniu, że poprzednia władza ma wiele za uszami, co ich mobilizuje do trwania przy obecnie rządzących, mimo wielu potknięć obecnego rządu. Jeśli Romanowski dalej będzie nas raczył swoją historiozofią, rosnący problem będzie miał też Karol Nawrocki – raz można było uciąć temat słowami „nie uważam nic”, ale jeśli były wiceminister nie da o sobie zapomnieć, Nawrocki będzie się mierzył z pytaniami o niego częściej. A kandydat popierany przez PiS nie ma na takie pytania zbyt wielu dobrych odpowiedzi.