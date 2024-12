Jakub Mikulski: Wywiad Romanowskiego czyli jak o. Rydzyk szuka „prawdy i dobra”

Gdy Adama Bodnara wprost porównuje się do sprawców ludobójstwa, gdy wyborczą walkę Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim przykłada się do ścigania żołnierzy AK przez bezpiekę, wypadałoby jakkolwiek zareagować. Nawet jeśli ks. Olszewskiego i urzędniczki resortu sprawiedliwości traktowano niezgodnie z zasadami, wciąż daleko Polsce do tego, o czym mówi polski poseł w Budapeszcie.

Można też kwestionować, czy Dariusza Korneluka powołano prawidłowo, albo spierać się w innych politycznych kwestiach. Ale nie w mediach o. Rydzyka, bo tam dyskusji nie ma. – Panie Tusk, Pan mnie obraża! (…) Kim Pan ogóle jest? – mówił w grudniu redemptorysta po tym, gdy CBA weszło do biur Fundacji „Lux Veritatis”. Lecz w istocie nie interesuje go, kim jest Tusk, bo wówczas polityków PO, a może i samego premiera, również by zapraszał. – Szukamy prawdy i dobra. Radio jest środkiem społecznego komunikowania, a komunikujemy się wtedy, gdy ze sobą rozmawiamy – krytykował dwa miesiące wcześniej Romana Giertycha. Nie przeszkadzało mu to, że z politycznymi przeciwnikami PiS na antenie w ogóle nie rozmawia.

Chlubą należącej do Lux Veritatis Akademii Kultury Społecznej i Medialnej jest kierunek dziennikarstwo. Jak w Toruniu godzą podstawowe zasady, jak obiektywizm, wysłuchanie drugiej strony, z seansami nienawiści wobec przeciwników PiS i przyklaskiwaniem wywodom Romanowskiego? Pewnie tak jak „rozmowy” w nazwie audycji z zaproszeniem do niej trzech kolegów z partii.