Nam wolno więcej, bo my jesteśmy ci dobrzy? To droga donikąd

Ale dobrze byłoby, aby całej sprawy nie skończyć jednak refleksją „to wyście zaczęli”, bo tak naprawdę obie strony powinny się uderzyć w pierś (choć nie ma złudzeń, że żadna tego nie zrobi). Jeśli chcemy budować państwo z fundamentami zdolnymi przetrwać dłużej niż cztery czy osiem lat utrzymywania sterów rządów przez daną większość, należy wreszcie zacząć podchodzić do standardów uniwersalnie. Bo choć – tu wracamy do warszawskiej restauracji – wiadomo jest, że politycy i dziennikarze utrzymują ze sobą stosunki, to jednak dla jakości życia publicznego byłoby dobrze, gdyby nie były one tak ostentacyjne. Gdyby bowiem ta sama sytuacja dotyczyła drugiej strony, ba – przecież przez osiem lat dotyczyła – oburzenie rządzących obecnie byłoby bezgraniczne. Jeśli bowiem do każdego tematu będziemy podchodzić w myśl zasady, że nam wolno więcej, bo my jesteśmy ci dobrzy, utkwimy na długo w miejscu, w którym jesteśmy dziś – odbijając się od ściany do ściany, w plemiennej walce, w której wszystko jest w porządku, dopóki to Kali kradnie krowę. Bo Kali może nie pamiętać, że w końcu ktoś zawsze przyjdzie i po jego krowę. Ale mądry polityk i dziennikarz wiedzieć to powinni.