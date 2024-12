I tu sprawa się zapętla. Bo w idealnym świecie – innymi słowy, gdyby nie doszło w czasach PiS do naruszenia sfery praworządności – PKW powinna podporządkować się decyzji SN i wydać nową uchwałę o przyjęciu sprawozdania komitetu wyborczego PiS oraz odblokować środki, którymi dysponuje minister finansów. Jednak w logice wadliwości KRS jest inaczej. Decyzję podjęli ludzie zależni od polityków i w ich interesie.

PKW to też politycy

Na dodatek do sprawy musi się odnieść PKW, także obsadzona przez ludzi zależnych od polityków, tyle że wywodzących się z przeciwnej strony sceny. Oni też mogą – choć nie muszą – kierować się interesem politycznym. Mogą podporządkować się decyzji IKNiSP SN w imię wyższych racji strategicznie pojmowanego „państwowego ładu” albo przyjąć, że za decyzją stoją neosędziowie, i ich decyzję odrzucić.

W najlepszej sytuacji jest minister finansów. Ten deklaruje, że wykona decyzję PKW

Konkluzja jest jedna: o tak istotnej sprawie jak gwarantowane ustrojowo finansowanie jednej z dwóch najważniejszych partii w polskiej polityce, mimo iż to kompetencja sędziów, rozstrzygnie polityka. Jak? Tego nie wiemy, bo polityka kieruje się wieloma perspektywami, zarówno tą krótszą, jak i spoglądającymi w przyszłość – dłuższymi.

Krótka to uderzyć w przeciwnika. Dłuższa to budować zaufanie do państwa. Zostaje jednak pytanie, czy neosędziowie są godni takiego zaufania? Tu zdania są podzielone. W najlepszej sytuacji jest minister finansów. Ten deklaruje, że wykona decyzję PKW. A jak będzie? Zdecyduje aktualna większość. Czyli polityka.