Kto opóźnił proces integracji Gruzji z Unią Europejską

Wygrał te wybory. A Gruzińskie Marzenie przejęło władzę. Czy wywiązało się z zobowiązań? Iwaniszwili osobiście nie. Już po roku zrezygnował z funkcji premiera. Świetnie rozumiał, że lepszy jest biznes niż polityka. A liderzy Marzenia? Pozornie tak. Natomiast na pewno z zobowiązań wywiązała się Unia. Pierwsze ułatwienia wizowe Gruzini otrzymali już w 2011 roku, następne w 2017. We wrześniu 2014 roku wszedł w życie układ stowarzyszeniowy Gruzji z Unią Europejską, pogłębiony w roku 2016. W latach 2021–2023 Tbilisi otrzymało od Unii grube dziesiątki milionów euro na modernizację armii. Równolegle odbywały się spotkania Rady Stowarzyszenia Gruzji i UE monitorujące postępy Tbilisi na ścieżce współpracy. Efektem był oficjalny wniosek Gruzji o członkostwo z marca 2022 roku i decyzja UE przyznająca jej status kraju kandydującego w grudniu roku 2023.

Czyżby więc Unia opóźniła proces integracji? Nie można tak powiedzieć. Co innego jednak Gruzini. Najpierw postanowili skorzystać na wojnie i wpuścili do swojego kraju niemal milion „uchodźców” z Rosji. Uciekali głównie mężczyźni przed poborem, ale naiwnością byłoby założenie, że nie skorzystała z tego rosyjska „razwiedka”. Dziś Rosjanie to w Gruzji spora populacja i spory zasób kapitałowy. Granica rzecz jasna wciąż jest otwarta. Czy przebywający tam Rosjanie mogą uczestniczyć we wsparciu proputinowskich sił w Tbilisi? Bez wątpienia. Równolegle z ich obecnością Gruzińskie Marzenie wyraźnie przyjęło kurs na Moskwę. Dowodem jest choćby pryncypialnie kwestionowana przez Unię ustawa o przejrzystości wpływów zagranicznych czy przygotowywana regulacja o zakazie „propagowania” homoseksualizmu. Czy te przepisy przybliżają akcesję? Bez wątpienia nie. I będzie to wina Tbilisi, nie Unii.

Gruzja częścią ruskiego miru?

Po niedzielnych wyborach w zaprzyjaźnionym z Polską kraju trwają demonstracje. Wymierzone w Rosję i rządzącą partię o promoskiewskim kursie. Jak każdy gruziński bunt i ten wspiera Zachód. Tyle że tych demokratycznych zrywów było już wiele, a po każdym odradzał się autorytaryzm. Trzeba to powiedzieć wyraźnie: z tym fatalnym cyklem skończyć mogą wyłącznie sami Gruzini. Gruzja taka, jaką jest dziś, nie ma miejsca w Unii. Bardzo to smutne, ale jest bliżej sfery nazywanej przez Moskwę „ruskim mirem”. I trudno dziś powiedzieć, kiedy i jak to się zmieni.