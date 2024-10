Michał Szułdrzyński: PiS rozważa prawybory prezydenckie. Dlaczego Jarosławowi Kaczyńskiemu może się to opłacać?

Jeśli PiS postawi na kandydata, który wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie, z pewnością Kaczyński powie, że jest autorem tego sukcesu – bo to on rozpisał prawyborczy konkurs. Ale gdyby kandydat PiS przegrał, oznaczałoby to, że partia traci ostatni przyczółek władzy i na kolejne lata musi się umościć w opozycji. W tym scenariuszu prawybory mogłyby być sposobem Kaczyńskiego na zrzucenie z siebie odpowiedzialności za wybranie niewłaściwego kandydata.

Tak więc prawybory są nie tylko wygodniejsze politycznie dla PiS, ale też dla samego Kaczyńskiego znacznie bezpieczniejsze, niż inne sposoby wyznaczenia kandydata.