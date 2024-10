Imigracja za PiS: mieszanka hipokryzji i ideologicznego zaczadzenia Jarosława Kaczyńskiego

Dopominaliśmy się jej, kołacząc do drzwi gabinetu poprzednich premierów przez lata. Odpowiadała tępa cisza; nie, nie mieliśmy do czynienia z kołtuństwem. Poprzedni rządzący mieli pełną świadomość rosnącej luki na rynku pracy. Niestety, obezwładniała ich zabójcza mieszanka hipokryzji i ideologicznego zaczadzenia macierzystej partii i jej lidera Jarosława Kaczyńskiego. Z jednej strony straszyli Polaków migrantami, z drugiej szeroko otwierali dla nich granice, wystawiając kraj na patologie systemu korupcyjnego.

Należy dokładnie policzyć, ilu nam potrzeba inżynierów, informatyków, studentów, kucharzy i kierowców. I takich ludzi zapraszać do Polski

Szczęśliwie czas tej paranoi minął. Systemowa ksenofobia paraliżująca państwo trafiła – mam nadzieję – na dobre na śmietnik historii. Dziś już można zderzyć się z realiami, a te są takie, że według raportów organizacji przedsiębiorców, by wyrównać pogłębiającą się lukę demograficzną, liczba pracujących dla polskiej gospodarki cudzoziemców powinna wzrastać średnio rocznie od 46 tys. do 189 tys. do roku 2035 r., a od 115 do 190 tys. rocznie w latach 2035–2050.

Imigrantom potrzebnym na polskim rynku pracy musimy zapewnić godne warunki życia

To, rzecz jasna, nie mogą być ludzie przypadkowi. Strategia migracyjna powinna w pierwszej kolejności zapewnić kontrolę procesu i jego bezpieczeństwo. Z drugiej – sprecyzować kierunki migracji i katalog kwalifikacji, jakie winny kierować profesjonalną rekrutacją. Należy dokładnie policzyć, ilu nam potrzeba inżynierów, informatyków, studentów, kucharzy i kierowców. I takich ludzi zapraszać do Polski, organizując im do tego godne warunki transferu, życia, opieki zdrowotnej i świadczeń. I porzucić na dobre – to już apel do Polaków – uprzedzenia związane z kolorem skóry, rasą czy religią. To właśnie ci ludzie będą pracowali, gdy zamienimy się – inaczej nie będzie – w bezradną emerycką masę.

Zatem raz jeszcze. Z uwagą czekam na strategię migracyjną, licząc, że będzie mądra i realistyczna. I da się ją wprowadzić w życie.