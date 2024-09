Nasz kraj posyła do Brukseli bardzo sprawnego, ale urzędnika, a nie polityka pierwszego szeregu. Piotr Serafin to nie ta liga co Radosław Sikorski

W tej sytuacji Komisja Europejska wraca do swojej tradycyjnej roli: sekretariatu w służbie państw członkowskich. Wśród krajów, które wyciągają z tego wnioski, jest i Polska. Nasz kraj posyła do Brukseli bardzo sprawnego, ale urzędnika, a nie polityka pierwszego szeregu. Piotr Serafin to nie ta liga co Radosław Sikorski. O ile mu na to pozwoli von der Leyen, będzie się zajmował przygotowaniem budżetu na lata 2028–2035. W tym czasie realna jest możliwość, że Polska stanie się płatnikiem netto, co byłoby trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo. Wyjście na swoje w aspekcie księgowym ma być więc miarą naszego sukcesu w Unii. To jednak na pewno nie jest wizja ambitnej Europy, o jakiej jeszcze niedawno mówiono.