Jak w wyborach prezydenckich przekuć spory w koalicji w sukces

Biorąc pod uwagę to, jakie problemy budzą największe emocje, oś podziału jest jasna: wygląda na to, że koalicjanci nie umówili się na Polskę, a więc nie odpowiedzieli na pytanie, czy ma być to państwo sprawnych usług publicznych, czy wspierania wolnego rynku, by to na nim obywatele zaspokajali swoje potrzeby. Będzie to problem, ale jeszcze nie teraz.

Konflikty na tle programowym mogą rząd osłabiać. Ale niekoniecznie w obliczu wyborów prezydenckich (zwłaszcza że głównym tematem kampanii ma być bezpieczeństwo, a w tym obszarze koalicjanci są raczej zgodni, a nawet rywalizują o status prymusa, co widzimy na przykładzie Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza).

Po pierwsze, koalicjanci nie będą tracić czasu na dyskusję o wspólnym kandydacie, wiedząc że to nierealne. Po drugie, różnice programowe mogą mobilizować różne grupy wyborców, wyłącznie zachęcając do wzięcia udziału w pierwszej turze i poparcia swojego kandydata. Wybory parlamentarne przyniosły wszak klęskę idei jednej listy, pokazując, że głosujący lubi mieć szeroki wybór. Po trzecie, w ten sposób w agendzie kontrkandydatów z prawicy pojawia się więcej problemów, do których będą musieli się odnieść. Wreszcie, w drugiej turze koalicjanci otrzymają dodatkowy powód do sprawnej mobilizacji na ostatniej prostej w wypracowaniu wspólnego frontu i zamknięcia – chociaż w tym okresie – sporów.