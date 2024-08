Pod koniec lipca, tuż przed ogłoszeniem rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję w Białym Domu, Joe Biden pozostawał już w sondażach kilka punktów za Donaldem Trumpem. Dziś, jak podaje agregator sondaży realclearpolling.com, to kandydatka demokratów ma przewagę nad republikaniem, nawet jeśli niewielką – 48 proc. do 46,2 proc. To co prawda nie daje żadnych gwarancji zwycięstwa, bo ważne jest, ile każda ze stron zdobędzie głosów elektorskich, ale demokratka ma realne szans na zdobycie Białego Domu.

Jak wyglądał wywiad Kamali Harris dla CNN

Ale czy jej dotychczasowa taktyka będzie skuteczna na dłuższą metę? Coraz więcej osób zaczyna wyczuwać coś niedobrego, jeśli polityczka, która chce sprawować najważniejszy urząd w państwie, unika pytań dziennikarzy, nie mówiąc już o udzieleniu pełnego wywiadu. „Na tym urzędzie ma się do czynienia z najbardziej brutalnymi ludźmi. Jeśli ktoś obawia się dziennikarzy, to do tej funkcji po prostu się nie nadaje” – punktuje ją Donald Trump. A Harris, która nigdy jeszcze nie rozmawiała z Trumpem, czeka za niespełna dwa tygodnie pierwsza debata prezydencka z republikańskim kandydatem.

Próbą generalną przed tą debatą miał być wywiad w CNN. Zaaranżowany w studiu przypominającym kawiarnię, ze wsparciem u boku kandydata na wiceprezydenta Tim Walza, prowadzony przez przychylną demokratce dziennikarkę Danę Bash, z góry był pomyślany jako pokaz siły w wersji soft.

Czytaj więcej Polityka Kamala Harris zapowiada, że w jej gabinecie zasiądzie polityk partii Donalda Trumpa Kamala Harris w wywiadzie dla CNN zapowiedziała bardziej rygorystyczne podejście do migracji i sytuacji na południowej granicy USA oraz oświadczyła, że nie wstrzyma dostaw broni do Izraela.

Ale nawet to określenie okazało się eufemizmem. „Co zrobi pani pierwszego dnia w Białym Domu?” –zaczęła prowadząca. Z braku odpowiedzi poza paroma ogólnikami, powtórzyła pytanie. A gdy się okazało, że efekt jest taki sam, zwróciła się z nim do Walza. I tu nie nie odniosła lepszego rezultatu, więc dała za wygraną.