Dziś, po dwóch latach tragicznej wojny jestem przekonany, że tak, choć ostatnie trzy dekady nie zawsze temu sprzyjały. Po stronie ukraińskiej nie służyło temu beztroskie upamiętnianie Petlury czy Szuchiewycza. Kult UPA, problemy z polskimi miesiącami pamięci czy historyczny symetryzm. Przez lata nie było tam dostatecznie „czułego” ucha na polskie traumy, a to powodowało resentyment i nieufność również nad Wisłą.

Polska jest i pozostanie najlepszym adwokatem ukraińskiej wolności i niepodległości

Wojna wiele miedzy nami zmieniła; mamy poczucie braterstwa, wolę współdziałania. Polska jest i pozostanie najlepszym adwokatem ukraińskiej wolności i niepodległości. A także akuszerem wstąpienia Ukrainy do europejskich wspólnot. W Kijowie już to wiedzą, i o ile – w co najmocniej na świecie wierzę – Moskwa nie zmorze Kijowa, alians między Polską i Ukrainą będzie miał charakter trwały. I wtedy zamkniemy najbardziej drażliwe tematy między narodami, w tym bolesną sprawę rzezi wołyńskiej. Ukraina musi znaleźć odwagę, by się z tej zbrodni rozliczyć. Dać pole polskiej pamięci o ofiarach. Wynagrodzić tamtą zbrodnię. Warszawa też musi przyznać się do win. Wtedy – mam nadziej – Szuchewycze wyjdą z ukraińskiego panteonu narodowego, by znaleźć miejsce na kartach opracowań historycznych. Na zawsze, daleko od codzienności spraw żywych ludzi.