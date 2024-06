Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak

Ponad 200 tys. złotych na wydanie książki Wandy Półtawskiej? Cóż, pewnie duży nakład, usprawiedliwiony za to faktem, że to przyjaciółka papieża. Więc można darować. To co jest naprawdę w złym stylu, to szczególny stosunek rzecznika do jego czterokołowej floty. Samochody! Widać, że Pawlak to ich prawdziwy koneser na koszt podatnika.

Bestia od straszenia dzieci

Wynajem Audi A6 allroad quatrro 55 TFSI S-TRONIC, rozpędzającego się do setki w 5,5 sekund to raczej dowód skromności. Ale czymś takim z pewnością nie jest zakup Forda Explorera za 425 tys. złotych. Wielki SUV tak bardzo raził współpracowników Pawlaka, że przezwano go „bestią”. Po co rzecznikowi praw dziecka taka ciężarówka? By straszyć dzieci? Nie wiem. Po mieście jeździć czymś takim to raczej wstyd. Nawet za pieniądze podatnika.

A może sędzia Mikołaj Pawlak (tak, tak od 19 czerwca Pawlak jest sędzią Sądu Rejonewgo w Skierniewicach) widzi to inaczej? Lubi poszpanować? Cóż. Na razie widzimy tylko szczyt góry lodowej. Mam nadzieję, że odpowiednie służby wyświetlą całą resztę. I nawet jeśli nie będzie tam niczego, co wzbudziłoby zainteresowanie prokuratora, to przejdzie Mikołaj Pawlak do historii swego niedawnego urzędu jak krezus i sybaryta.