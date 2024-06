Najłatwiej zreformować listę lektur

Usuwając jakąś książkę z listy lektur, wcale nie uchroni się młodzieży od nieprawowiernej myśli. Zamiast tego wystawi się ją na żer internetowych radykałów, którym daleko do finezji „niejakiego Rymkiewicza”. To u nich będą szukać reprezentacji poglądów, o których nie wspomina się w szkole. A właśnie w tej placówce powinno się reprezentować całe spectrum różnych sposobów myślenia, ponadto rzeczy trudne, nudne, ale pod wieloma względami ważne, nie tylko dla naszej kultury. Bo literatura jest aczasowa. Nawet jeśli w danym momencie poruszane przez nią sprawy wydają się nieaktualne bądź anachroniczne. Tak przecież było z Thomasem Mannem i jego „Czarodziejską Górą”, „ramotką” jeszcze z 15 lat temu czytaną głównie przez miłośników klasyki bądź specjalistów. Ale okazało się, że rozpatrywane tam kwestie postaw ludzi żyjących w długim okresie pokoju, nagle zagrożonym przez zbliżające się widmo wojny, mogą jednak stanowić komentarz do współczesności.

Lista była nieczytana. A to w dzisiejszym świecie straszna zgroza i niesłychana herezja. Bo trzeba czytać. Byle co i byle jak, ale trzeba

Taki sposób myślenia jest mimo wszystko obcy naszym ministrom edukacji. Ograniczają się do bieżących potrzeb swoich partii, gdzie wciąż króluje naiwne przekonanie, że listą lektur można zdobyć rząd dusz przyszłych pokoleń. A to właśnie jest największy anachronizm, pieśń dawno minionych czasów. Niekompetencja ministrów w zakresie literatury, jej znaczenia i wagi może budzić nasz śmiech oraz zażenowanie. Gorzej, że dzieciaki w szkole stracą szansę na poznanie ważnych, godnych wnikliwego czytania autorów. Tak jakby nikomu w ministerstwie przez myśl nie przeszło, że można na lekcjach w szkole przedstawiać też to, co władzy się nie bardzo podoba. Choćby z krytycznym komentarzem, choćby skłaniając do dyskusji. No, ale to wymagałoby więcej zachodu niż skreślenie czegoś z listy lektury. Potrzebny byłby dalekosiężny plan na polską szkołę, wykraczający poza jedną kadencję.

Barbara Nowacka promuje czytanie dla samego czytania

Ale jeszcze jeden fragment wypowiedzi Barbary Nowackiej jest niezwykle ciekawy. „Lista lektur była gigantyczna i niestety nieczytana”. A to, że nieczytana, to w dzisiejszym świecie straszna zgroza i niesłychana herezja. Bo trzeba czytać. Byle co i byle jak, ale trzeba. Bo to poprawia koncentracje, wyobraźnie wzmacnia i daje inne użyteczne umiejętności. Tak jak trzeba pić dużo wody i jakiś sport uprawiać. Bo to też pożyteczne.

Dlaczego liczy się u nas samo czytanie, a nie jakość lektury? Nie czytamy już po to, aby stać się lepszymi, żeby zachęcić siebie i innych do myślenia, do dalszych intelektualnych poszukiwań, do zastanowienia itd. Czyta się po to, aby uzyskać fachową umiejętność, zdolność, coś co się przyda później. Koncentracja, a nawet wyobraźnia bywa przecież ważna i w korporacji, i w innych fachach.