Bruksela chce zmusić do naprawiania sprzętu. Ale kto go będzie napprawiał?

Bruksela szykuje regulacje, by zmusić do naprawiania sprzętu, zamiast wyrzucania go po pierwszej usterce, ale będzie problem, kto ma to robić. W ostatnich 14 latach liczba serwisów zmalała w Polsce o ponad 10 proc., do 16,4 tys.