Emmanuel Macron, Olaf Scholz czy Pedro Sánchez od lat unikają bezpośrednich kontaktów z Donaldem Trumpem. Nie chcą być identyfikowani z politykiem, który odcina się od pomocy dla Ukrainy i odmawia uznania wyników wyborów prezydenckich w USA z 2020 roku. Wśród przywódców krajów Unii Europejskiej w ostatnim czasie tylko Viktor Orbán spotkał się z miliarderem. W połowie marca był przez niego przyjmowany w rezydencji na Florydzie. Niedługo później w jego ślady poszedł co prawda David Cameron. Ale dziś to szef brytyjskiej dyplomacji, inna kategoria niż głowa państwa. Dlatego tak znacząca jest kolacja, jaką w środę wieczorem ma zjeść z Trumpem prezydent Andrzej Duda. Miejsce spotkania, Trump Tower na Manhattanie, też ma jednoznaczną wymowę.

Ten ruch to ze strony prezydenta poważny błąd. Dobrą tradycją wolnej Polski było wyniesienie relacji z USA na poziom ponadpartyjny. Chodziło o to, aby w Waszyngtonie widziano alians z naszym krajem jako część amerykańskiej racji stanu, a nie agendy republikanów czy demokratów. Andrzej Duda złamał tą tradycję już jesienią 2020 roku, kiedy przez wiele długich tygodni odmawiał wysłania listu gratulacyjnego do Joe Bidena, podważając tym samym zaufanie do amerykańskiej demokracji. Spotykając się teraz z Trumpem, dopuszcza się recydywy. Podejmując rozmowę z kandydatem republikanów, który dziś nie pełni żadnych funkcji państwowych, wysyła jednoznaczny sygnał, że wolałby, aby to on od przyszłego roku pełnił urząd prezydenta. I to mimo tego, że Donald Trump wielokrotnie podważał sens istnienia NATO i od października blokuje pomoc dla Ukrainy.

Ale reakcja premiera Donalda Tuska na spotkanie Dudy z Trumpem też odbiega od prowadzonej dotychczas polityki. Zauważmy, że np. szef MSZ Radosław Sikorski pytany o to, po stronie którego kandydata opowiada się w nadchodzących wyborach, zawsze pozostaje powściągliwy. Mówi, że woli pamiętać Trumpa, gdy wspierał Ukrainę. Przyznaje przy tym, że zachowuje pewne kontakty z republikanami na wypadek, gdyby to jednak ich kandydat wygrał wybory.