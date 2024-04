Rzecznik Departamentu Stanu był pytany o spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem

Na konferencji prasowej rzecznika Departamentu Stanu, Matthew Millera, o spotkanie między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem pytał dziennikarz PAP. „To kolejne (takie) spotkanie, po spotkaniu (Trumpa) z Davidem Cameronem i po wyrażeniu zainteresowania takim spotkaniem przez Ukraińców. Czy jesteście (administracja USA) zaniepokojeni takimi spotkaniami (...)?” - padło pytanie.



- Nie mam żadnego komentarza w sprawie tych spotkań innego niż to, że na przestrzeni lat w czasie amerykańskich wyborów przedstawiciele zagranicznych rządów spotykali się z nominowanymi (kandydatami) dużych partii, tak jak amerykańscy dyplomaci i amerykańscy przywódcy często spotykają się z przedstawicielami opozycji (w innych krajach). Sekretarz (stanu USA) regularnie spotyka się z przywódcą opozycji w Izraelu. Spotkał się z przywódcą opozycji w Wielkiej Brytanii, gdy był w lutym w Monachium. Więc jest to coś, co zdarzało się w ciągu dziesięcioleci między różnymi stronami w USA i w innych krajach — odparł.