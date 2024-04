Pytanie o ciszę wyborczą to tak naprawdę pytanie o ideały

I teraz twist: dlaczego jednak mielibyśmy nie spróbować? Chociaż przez ten jeden dzień pooszukiwać się, że potrafimy podejść do demokracji inaczej niż tylko i wyłącznie emocjonalnie. I że stać nas na dokonanie chłodnej analizy, głębsze zastanowienie się nad tym, czy te nasze polityczne odruchy – sympatie i antypatie – są na pewno prawdziwe: czy są to na pewno nasze myśli, nasze wnioski, czy może ktoś (coś?) tylko umiejętnie zaszczepił je w naszych głowach.

Czy całą politykę mamy dziś dostosować do świata algorytmów, sztucznej inteligencji i daleko posuniętej globalizacji, czy jednak możemy jeszcze chociaż poudawać, że chodzi w niej o coś głębszego, lepszego, z innego porządku?

Że pewnie niewiele to da, tylko się pooszukujemy, a i tak wyjdzie na to samo? Może. Ale dla mnie pytanie o ciszę wyborczą to tak naprawdę pytanie o to, czy powinniśmy zawsze ideały dostosowywać do świata, czy może warto czasem rzeczywistość spróbować nagiąć do ideałów. Inaczej mówiąc: czy całą politykę mamy dziś dostosować do świata algorytmów, sztucznej inteligencji i daleko posuniętej globalizacji, czy jednak możemy jeszcze chociaż powalczyć o to, by chodziło w niej o coś głębszego, lepszego, z innego porządku. Nawet jeśli dziś wydaje się nam, że te oświeceniowe marzenia o racjonalnym wyborze i doskonałym ustroju to kompletne mrzonki.

Bo – rzeczywiście się rozmarzę na koniec – może jeszcze kiedyś uda nam się wyrwać z tego chorego systemu kompletnego przebodźcowania i po erze serwisów społecznościowych stworzymy sobie jakiś lepszy świat. I może im bardziej pochłania nas świat cyfrowy, tym bardziej potrzebujemy takich reliktów zamierzchłych czasów jak cisza wyborcza?