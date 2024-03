Jedna bajka o pociskach hipersonicznych, które pod Bachmutem zbierają śmiertelne żniwo wśród generałów państw NATO, nie pozwoli osiągnąć tych celów. Ale Rosja jest w takich działaniach cierpliwa

W jaki sposób teorie spiskowe mogą służyć Rosji?

Wróćmy do baśni o polskim generale w bunkrze pod Bachmutem. Dlaczego Rosji mogłoby zależeć na szerzeniu takiej dezinformacji? Powodów jest wiele. Po pierwsze – dla Kremla takie historie są użytecznym narzędziem prowadzenia polityki wewnętrznej, potwierdzają one bowiem forsowaną przez Moskwę narrację, że na Ukrainie Rosja zmaga się z całym Zachodem, w związku z czym trzeba mobilizować jeszcze więcej żołnierzy, produkować jeszcze więcej czołgów i zdobywać się na jeszcze więcej wyrzeczeń. Po drugie – jest to cegiełka do budowania obrazu Polski jako kraju agresywnego, gotowego na konfrontację militarną z Rosją, co może być wykorzystane w przyszłości do uzyskania poparcia społecznego dla eskalacji konfliktu z naszym państwem. Ale po trzecie – to też element destabilizacji sytuacji w samej Polsce. Próba przekonania opinii publicznej nad Wisłą, że władze chcą wciągnąć Polaków w wojnę, co może przekładać się np. na spadek poparcia dla realnego wsparcia militarnego, jakiego udzielamy Ukrainie. To wreszcie sposób na zwiększenie nieufności społeczeństwa wobec władz Polski w ogóle – co w przypadku sytuacji kryzysowej może np. utrudnić szybką i zdecydowaną reakcję na różne zagrożenia i incydenty.



Jedna bajka o pociskach hipersonicznych, które jakoby pod Bachmutem zbierają śmiertelne żniwo wśród generałów państw NATO, nie pozwoli osiągnąć tych celów. Ale Rosja jest w takich działaniach cierpliwa. Swój jad będzie nam sączyć kropla po kropli. Aż w końcu ilość trucizny będzie tak duża, że stanie się to dla nas groźne.